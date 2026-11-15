El invento con un simple tornillo para dejar de escuchar los ruidos molestos de los vecinos

Los ruidos de los vecinos pueden convertirse en un problema cotidiano, especialmente cuando atraviesan las paredes y complican el descanso dentro del hogar.

Para solucionar esto sin realizar grandes reformas, un dispositivo, conocido como Sound Screw, propone una alternativa sencilla: un tornillo especial con un resorte interno que ayuda a reducir la transmisión de las vibraciones y mejorar el aislamiento sonoro.

El dispositivo fue ideado por investigadores de la Universidad de Malmö, en Suecia, y fue diseñado para instalar en paredes y techos de viviendas con estructuras de madera.

Su mecanismo permite sostener placas de yeso y disminuir la propagación del sonido sin necesidad de estructuras adicionales que ocupen espacio. Las pruebas realizadas establecen que el dispositivo consiguió reducir hasta nueve decibelios la transmisión del ruido durante las pruebas de laboratorio.

Decenas de tornillos Sound Screw, desarrollados por la empresa Akoustos en Malmo, Suecia. Foto: akoustos.se

Cómo funciona el tornillo que ayuda a aislar los ruidos

A diferencia de los modelos tradicionales de tornillos, este modelo sueco incorpora un pequeño resorte que actúa como amortiguador y reduce las vibraciones que pasan de una superficie a otra.

Su instalación consiste en reemplazar los tornillos convencionales por estos componentes especiales. De esta manera, permite fijar placas de yeso sobre estructuras de madera y mejorar el aislamiento sin modificar toda la construcción, según explicó Håkan Wernersson, profesor del Departamento de Ciencia de los Materiales y Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Malmö y uno de los creadores de este dispositivo.

No obstante, los responsables del proyecto explicaron que el dispositivo todavía no se encuentra disponible en el mercado y que la empresa Akoustos, creada por sus desarrolladores, continúa trabajando para concretar su comercialización.

Trabajador usando un taladro para colocar tornillos que fijan la estructura para una pared de yeso. Foto: Canva.

Qué se puede hacer para reducir el ruido de los vecinos

Según un artículo publicado por el diario español OK Diario, existen otras alternativas para mejorar el aislamiento acústico de una vivienda:



Alfombras gruesas: ayudan a amortiguar los pasos y los golpes.

ayudan a amortiguar los pasos y los golpes. Paneles de corcho: pueden reducir la transmisión de sonidos a través de las superficies.

pueden reducir la transmisión de sonidos a través de las superficies. Burletes acústicos: sellan los espacios alrededor de puertas y ventanas.

sellan los espacios alrededor de puertas y ventanas. Estanterías con libros: aportan una barrera adicional sobre las paredes compartidas.

Sin embargo, aclaran que la efectividad de cada una de estas alternativas depende del tipo de ruido y de las características de la vivienda, por lo que se recomienda identificar por dónde ingresa el sonido para elegir la solución adecuada.