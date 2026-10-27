Qué se celebra hoy, martes 27 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 27 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. En esta fecha, distintos acontecimientos dejaron su huella en la historia y forman parte de las efemérides más consultadas.

Qué se conmemora este 27 de octubre

El 27 de octubre se conmemora el Día Nacional del Bombero en Uruguay, fecha establecida por la ley N.º 20.194, promulgada en 2023.

La elección responde a que ese día, en 1887, se promulgó la ley que creó el Cuerpo de Bomberos de Montevideo, antecedente directo del actual servicio nacional. La jornada busca reconocer la entrega, el sacrificio y la profesionalidad de los bomberos, tanto efectivos como voluntarios, que arriesgan su vida para proteger a la población y responder ante emergencias.

Bombero realizando su labor. Foto: Estefanía Leal

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de octubre

2002. En Brasil, el político de izquierda Lula da Silva es elegido presidente por primera vez. Gobernó desde el 1 de enero de 2003 al 1 de enero de 2011 y su mandato quedará marcado por los buenos resultados económicos.

Lula da Silva, luego de ganar su cuarta elección en Brasil el pasado domingo. Foto: AFP.

1991. Turkmenistán se convierte en la penúltima república soviética que proclama su independencia de la Unión Soviética, tras un referéndum celebrado en la víspera. Luego solicitará su inclusión en la Comunidad de Estados Independientes, en un proceso que aceleró el desenlace de la URSS.

1849. En México, se declara formalmente constituido el Estado de Guerrero, integrado por los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco. La nueva entidad quedó organizada con 28 municipios y estableció su primera capital provisional en Iguala.

1807. En Fontainebleau, Napoleón firma con España un tratado en el que se proyecta la división de Portugal y Brasil en tres partes. El acuerdo se convirtió en un paso relevante dentro de la política expansionista francesa en la región.

1795. Estados Unidos y España firman el Tratado Pinckney, también conocido como tratado de San Lorenzo de El Escorial. El pacto permitió a los estadounidenses navegar libremente por el Mississippi y almacenar mercancías en Nueva Orleans sin pagar derechos aduaneros.

1660. El volcán Pichincha entra en erupción y provoca graves daños en la ciudad de Quito, en Ecuador. El fenómeno causó además importantes pérdidas económicas en la zona afectada.

1612. Las tropas rusas toman la ciudad de Moscú y expulsan a los polacos. Con este avance, quedan truncadas las aspiraciones de coronar al rey de Polonia, Segismundo III, como nuevo zar.

1535. Mediante Real Cédula otorgada en Valladolid por el emperador Carlos V, se concede a la población de Cholula, en México, el título de Ciudad. La disposición representó un reconocimiento institucional para ese asentamiento.

1275. En Holanda, se sitúa en esta fecha la fundación de la ciudad de Amsterdam, aunque ya existía antes un pequeño asentamiento de pescadores. Con el tiempo, la ciudad crecería como centro comercial y alcanzaría gran desarrollo en siglos posteriores.

Quiénes nacieron un 27 de octubre

1914. Nace en Gales, Reino Unido, el escritor y poeta Dylan Thomas. Su obra alcanzará notoriedad por la fuerza sonora de sus textos y por un estilo de gran intensidad rítmica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.