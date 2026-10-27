Regreso de Corina Machado a Venezuela agita la transición política y renueva expectativas de elecciones libres

El regreso de María Corina Machado a Venezuela ha puesto nervioso al régimen interino de Delcy Rodríguez y renovado las esperanzas de la oposición que reclama elecciones libres en 2027.

La líder de la oposición y premio Nobel está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez. Machado, que regresó a Venezuela sorpresivamente el domingo luego de diez meses de exilio, fue recibida por miles de personas que se volcaron a las calles en varios puntos de su trayecto de unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas.

Su regreso vuelve a colocar en el debate político a la figura más influyente de la oposición venezolana, en momentos en que un sector de la oposición y el régimen encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro negocian una transición democrática con el respaldo de Estados Unidos.

Machado “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, afirmó ayer lunes Claudia Macero, vocera de la líder opositora, en la emisora local Unión Radio.

La propia Machado había afirmado que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar” cuando estaba aún exiliada en Panamá e intentaba volver a Venezuela.

Machado había denunciado que Rodríguez impedía su regreso, luego de siete intentos infructuosos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que el retorno de la opositora fue “resultado directo” del proceso de “reconciliación” que se impulsa en la mesa de diálogo de cara a la transición democrática.

La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus seguidores en Caracas. Foto: AFP

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar, quien busca la reelección en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, atribuyó el domingo a Trump, y a Rubio el regreso de Machado a Venezuela. “El mérito es del presidente Trump y del secretario Marco Rubio por ayudar a allanar el camino para el retorno de la democracia a Venezuela”, escribió la representante en su cuenta de la red social X, donde adjuntó un video en el que analizaba la vuelta de la opositora al país caribeño.

Salazar, calificó la jornada como “¡Un día grande y glorioso para Venezuela!”, aseguró que “la historia de Venezuela cambia de repente y para siempre” porque Machado “está de vuelta para hacer su rol de organizar las fuerzas de oposición para unas próximas elecciones presidenciales”.

Macero dijo que la llegada de Machado responde a “un proceso de transición que requiere a todas las partes” y que “no puede dejar por fuera a María Corina”. “No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa”, acotó.

Machado regresa nueve meses después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense. Machado no fue incluida en la mesa de diálogo que puso en marcha Estados Unidos entre el régimen y un sector de la oposición, pero afirmó que no la obstaculizaría. Con su regreso, las expectativas se centran en su participación en las negociaciones.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sonríe a sus seguidores durante un acto. Foto: AFP

“Hay un proceso de discusión en una mesa de diálogo, hay un proceso de tutela (...) pero la gente siente que hace falta una silla en esa mesa y es la de ellos”, dijo Macero. “Creo que el rol de María Corina es escuchar esas propuestas de la gente, incorporarlas en la discusión”, agregó Macero.

Estados Unidos ejerce tutela sobre el régimen de Rodríguez e impulsa en Venezuela un plan de tres fases que apunta a unas elecciones libres, aún sin fecha. La mesa de diálogo pretende articular este proceso mediante acuerdos que mejoren las condiciones para una transición democrática. Machado está inhabilitada para participar en elecciones. En la última ronda de negociaciones se acordó revisar las leyes que restringen la participación política en Venezuela, sin mencionarla directamente.

El partido de Machado, Vente Venezuela, exige elecciones presidenciales en 2027, después de haber denunciado fraude en las de 2024 cuando el régimen no reconoció el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia frente a Maduro.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024. “Yo creo que cuando aquí se diga la fecha, los venezolanos van a tener la certeza de que el cambio viene”, indicó Macero.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes a su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026. Foto: AFP

“Oportunidad”

La Unión Europea (UE) celebró ayer lunes el regreso de Machado a Venezuela y pidió a todas las partes en el país que “aprovechen la oportunidad” para impulsar un diálogo inclusivo que desemboque en unas elecciones libres y justas.

“El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela”, indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

En la declaración, dijo además que la UE confía en “que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas”. EFE, AFP

Debió evitar el “show”, dijo Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer lunes que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” a su regreso al país el domingo, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles para celebrar su retorno.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, señaló en referencia a la infraestructura provisional tras el terremoto, al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez evitó responder qué ruta usó Machado para entrar al país, tras haber salido en diciembre del año pasado con destino a Oslo para recibir el Premio Nobel. “Muchas personas beneficiadas de la ley de amnistía, de este proceso, que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias del aeropuerto”, añadió.

Delcy Rodríguez y Donald Trump sonríen para una foto tras reunirse en Nueva York. Foto: Presidencia de Venezuela