Elecciones en Venezuela: ¿Delcy Rodríguez y Corina Machado compitiendo en las urnas?, la opinión de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó ayer lunes que sería “interesante” que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones.

“Bueno, eso sería interesante”, se limitó a responder Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si le gustaría ver a ambas políticas enfrentarse en las urnas.

Sus declaraciones se producen en medio de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera, en el que no participa Machado.

Este diálogo, que busca una transición democrática, trata diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una entrevista con la AFP en Caracas. Foto: AFP

La semana pasada, el Gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez e interlocutor del chavismo en ese diálogo.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría a Washington acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

La líder opositora María Corina Machado habla durante una entrevista con AFP. Foto: AFP

Machado, premio nobel de la Paz de 2025, permanece en el extranjero, desde donde ha denunciado que las autoridades chavistas obstaculizan su regreso a Venezuela.

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, convocó a una movilización el próximo jueves en Caracas y todas las ciudades del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.

“Va a ser la punta de lanza para movilizarnos de manera pacífica (...). Va a ser una movilización histórica para nosotros”, anticipó ayer lunes el activista político de VV Carlos Fernández durante una rueda de prensa.

Fernández indicó que la movilización es también para exigir el retorno de Machado. EFE