María Corina Machado denunció que EE.UU. la excluyó del diálogo en Caracas y anunció su regreso "antes de lo que se imaginan"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, afirmó que Estados Unidos la dejó afuera de las negociaciones que se desarrollan esta semana en Caracas entre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición. La denuncia la hizo en una entrevista publicada este jueves 15 de octubre por The New York Times, en la que además anticipó que volverá a Venezuela "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

Machado, que lleva meses fuera del país, sostuvo que Washington no la incluyó en esa mesa de conversaciones. La versión fue desmentida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que aseguró que Vente Venezuela, el partido de la dirigente, había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera".

Cuestionamiento a los acuerdos petroleros y al empresario Alejandro Betancourt

Uno de los puntos más duros de la entrevista fue la referencia al empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la administración del presidente estadounidense Donald Trump para controlar cerca de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Machado lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y descartó que pueda ser un socio empresarial viable en un eventual gobierno suyo.

Aun así, marcó un límite a sus críticas y dejó una señal hacia los inversores internacionales. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó. En esa línea, sostuvo que el país necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.

María Corina Machado. Foto: EFE

Justicia, comisión de la verdad y el futuro de Delcy Rodríguez

Consultada sobre el destino de Delcy Rodríguez, cuyo gobierno enfrenta acusaciones de violaciones de los derechos humanos, la opositora defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Propuso la creación de una comisión de la verdad independiente que recoja testimonios de las víctimas y habilite reparaciones. "La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", señaló.

La entrevista se conoció después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro —capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero— y respaldara a Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano.

Delcy Rodríguez y Donald Trump sonriendo para una foto tras reunirse en Nueva York. Foto: Presidencia de Venezuela

Ese giro dejó a la dirigente opositora en una posición incómoda dentro del tablero político, pese a su liderazgo electoral de los últimos años.

Machado ganó las primarias opositoras de 2023 y, al quedar inhabilitada, impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024. Pese al escenario actual y a su exclusión de la mesa de Caracas, dijo que mantiene la convicción de que Washington busca una transición democrática en Venezuela.

Con información de El Tiempo/GDA y EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.