María Corina Machado regresó a Venezuela tras 10 meses y lideró una caravana hasta Caracas

Miles de personas salieron este domingo 25 de octubre de 2026 al encuentro de la caravana que la líder opositora, María Corina Machado, encabezó por unos cinco estados en el norte de Venezuela hasta llegar a la capital, Caracas, luego de 10 meses fuera del país.

Así lo informó la agencia de noticias EFE, que constató el recorrido de la dirigente a lo largo de las principales vías que conectan Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua y Caracas.

La dirigente viajaba en vehículos blindados mientras cientos de seguidores, identificados con prendas de su partido Vente Venezuela (VV), la saludaban para celebrar su retorno tras siete intentos frustrados, según denuncias de su equipo de comunicaciones.

Seguidores acompañan a María Corina Machado en su regreso a Venezuela. Foto: Miguel Gutiérrez/EFE

Entre muestras de afecto y consignas de apoyo, la llegada de la opositora generó expectativa en diversos sectores de la ciudadanía que aguardan definiciones políticas en el país caribeño.

Contexto del viaje y reacciones internacionales

María Corina Machado anunció su regreso este domingo 25 tras haber permanecido diez meses fuera del país, periodo que inició con una salida clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega. Su salida original se produjo en medio de la clandestinidad para evitar su detención tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que el retorno de Machado a territorio venezolano se concretó gracias a las gestiones de mediación diplomática impulsadas por su país.

Expectativa ciudadana por el retorno de la dirigente opositora

El regreso de María Corina Machado representa para sus seguidores una oportunidad de cambio institucional y social. Desde Maracay, en el estado Aragua, la docente Mariana Rodríguez, de 60 años, señaló a EFE que la vuelta de la referente política abre una puerta hacia la esperanza y hacia posibles negociaciones con el Gobierno para alcanzar acuerdos electorales, luego de la captura de Nicolás Maduro ocurrida hace casi diez meses.

En el mismo sentido, el estudiante de medicina Wilker Martínez expresó su optimismo respecto al rol que asumirá la dirigente en el proceso de reconstrucción nacional. Por su parte, la jefa de la delegación opositora en el diálogo político, Dinorah Figuera, afirmó que el retorno en libertad de Machado es el resultado de la fortaleza en las conversaciones y del respaldo internacional.