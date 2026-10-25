Emiten orden de arresto contra Pablo Souza, secretario de Movilidad de Salvador, en medio del balotaje de Brasil

El Tribunal Regional Electoral de Bahía emitió este domingo 25 de octubre de 2026 una orden de arresto contra Pablo Souza, secretario de Movilidad de Salvador (Semob), en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Según detalla O Globo, la medida fue dictada por el presidente del organismo judicial, Maurício Kertzman Szporer, luego de constatarse que cerca de 75 autobuses del transporte público urbano fueron impedidos de salir de sus cocheras por portar adhesivos con el número electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución judicial se originó al determinarse que la directiva para reducir la flota de transporte durante la jornada electoral provino directamente de la Secretaría Municipal de Movilidad de Salvador.

Ante los retrasos generalizados en la circulación de votantes, el juez electoral impuso además una multa de 1 millón de reales por hora por el incumplimiento de la orden de normalizar el servicio y dispuso la intervención de la Policía Civil y la Policía Federal de Bahía para investigar posibles delitos electorales.

Transporte público en Brasil durante el balotaje de octubre 2026 Foto: Mateo Vázquez/El País

Pablo Souza se defendió y se extendió el horario de votación en Brasil

Tras la decisión del tribunal, el secretario Pablo Souza publicó en sus redes sociales que la controversia por las calcomanías generó inconvenientes operativos, pero aseguró que el servicio de transporte se reanudó. Según informa O Globo, el funcionario municipal se encuentra fuera del país tras haber viajado a París, Francia, para participar en compromisos institucionales.

En su mensaje a través de sus redes sociales, el titular de la Semob detalló que un decreto publicado en el Diario Oficial el pasado jueves ordenaba a las empresas de transporte colectivo cumplir con las resoluciones del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la prohibición de portar adhesivos políticos. Sin embargo, denunció que durante la mañana una gran parte de la flota amaneció con calcomanías de un candidato.

Respecto a las demoras que motivaron la medida judicial y la intervención de los tribunales, Souza expresó: "Fue una decisión muy difícil autorizar, incluso descumpliendo la ley, que los autobuses circularan con adhesivos. Y tenemos un compromiso que es innegociable con la democracia". El funcionario concluyó señalando que la operación de los autobuses en la capital del estado de Bahía se encuentra plenamente normalizada tras el operativo desplegado.

A raíz de los problemas de transporte reportados en la capital del estado de Bahía y su impacto en la movilidad de los ciudadanos, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin extendió por dos horas el cierre de los colegios electorales. De esta manera, la votación en todo el país se prolongó de forma excepcional hasta las 19:00 horas, hora de Brasilia, tras una solicitud formal presentada por el equipo de campaña del Partido de los Trabajadores (PT).

O Globo/GDA