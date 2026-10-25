¿Quién ganó las elecciones en Brasil?

Más de 158.000.000 de personas estuvieron convocadas para votar hoy domingo 25 de octubre en el balotaje de las elecciones de Brasil 2026 entre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro.

Las urnas abrieron a las 8:00 horas de Brasilia (mismo horario que Uruguay) y debían cerrar en todo el país a las 17:00 horas. No obstante, el Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó extender el horario de votación hasta las 19:00 en todo el país, tras las denuncias de problemas en el transporte de electores.

El escrutinio ya ha comenzado.

Debían votar de manera obligatoria todas las personas desde los 18 hasta los 69 años. Quienes se encuentren dentro de esa franja etaria y no fueron a sufragar deberán justificar su ausencia ante el Tribunal Electoral para no afrontar una sanción. Para los ciudadanos de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años, la asistencia a las urnas era voluntaria.

Balotaje presidencial en Brasil 2026

A la espera de los resultados, cabe recordar que, desde el año 1996, Brasil utiliza la urna electrónica, lo que permite que las elecciones hayan pasado a ser totalmente informatizadas. Ese sistema facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.

El sistema incluye una etapa previa de verificación biométrica de los votantes, que refuerza la seguridad del proceso electoral al impedir que alguien vote en nombre de otra persona y detectar posibles registros duplicados de electores en el padrón electoral.

En esta ocasión, los electores podían optar por Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), o su contrincante, Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva Foto: EFE

Da Silva, a sus 80 años, iba por su cuarto mandato al frente de Brasil, habiendo gobernado el gigante sudamericano durante los períodos 2003-2007, 2007-2011 y 2023 hasta ahora. Por su parte, su opositor, de 25 años, tiene 45 años y buscaba su primera victoria en unas elecciones presidenciales. Bolsonaro es el hijo del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien gobernó al país entre 2019 y 2023.

Victoria de Bolsonaro en primera vuelta y paridad en las últimas encuestas

Esta segunda vuelta se celebró después de una primera instancia de votación realizada el pasado 4 de octubre, en la que Bolsonaro dio la gran sorpresa al ser el más votado, con 47,15 % de los sufragios frente al 45,02 % para Lula. Ese triunfo además le otorgó a Bolsonaro una amplia mayoría en el Parlamento.

Sin embargo, en los días previos a estos comicios en Brasil, las encuestas pintaban un panorama extremadamente reñido entre un candidato y otro, aunque le daban a Bolsonaro una leve ventaja. De todas maneras, al encontrarse dentro del margen de error estadístico, los sondeos indicaban que la contienda rumbo a este balotaje representaba un empate técnico.