Balotaje en Brasil: extienden por dos horas la votación en la segunda vuelta; Lula y Bolsonaro habían pedido prórroga

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este domingo ampliar el horario de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, aunque al mismo tiempo empezó el recuento en los sistemas oficiales de las autoridades electorales.

El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), fue quien ordenó extender el horario de votación hasta las 19:00 en todo el país, tras las denuncias de problemas en el transporte de electores. La solicitud fue presentada por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección. La campaña también presentó una petición similar ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero el presidente de este organismo, Nunes Marques, aún no ha tomado una decisión al respecto. La votación estaba prevista para finalizar a las 17:00.

"Considerando la gravedad de los hechos expuestos, que llegaron a conocimiento del Supremo Tribunal Federal a las 16:32:49 de hoy y ante la evidente urgencia de la medida, ordeno prorrogar por dos horas, hasta las 19:00, hora de Brasilia, el cierre de la recepción de votos en todas las mesas electorales de Brasil. Corresponde al TSE dar cumplimiento a esta disposición", afirmó Zanin en su resolución.

En el caso que tramita el TSE, el Ministerio Público Electoral (MPE) se pronunció en contra de extender la jornada electoral por dos horas.

"A pesar de la gravedad de las noticias difundidas, el horario de votación establecido por ley debe mantenerse sin cambios, sin perjuicio de que los hechos denunciados sean debidamente investigados y de que los responsables rindan cuentas en los ámbitos correspondientes, incluso por un posible abuso de poder, si se demuestra que la gravedad de los hechos afectó la legitimidad de las elecciones", señaló el Ministerio Público Electoral.

La campaña de Flávio Bolsonaro también solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) una extensión del horario de votación, pero limitada a cinco estados: Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Con información de EFE y Oglobo/GDA