María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y Donald Trump se pronunció: "Espero que esté a salvo"

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, anunció este domingo 25 de octubre que regresó a Venezuela, después de casi un año en el exilio.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en un mensaje en la red social X. Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", escribió en X.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin éxito, según fuentes de su partido.

El equipo de prensa de Machado confirmó su llegada al país y su asistencia a un acto en la Plaza del pueblo de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, a unos 400 km de Caracas.

Imágenes de Machado rodeada de seguidores fueron divulgadas por voceros de la dirigente.

María Corina Machado tras regresar a Venezuela el 25 de octubre de 2026. Foto: AFP

Casi un año en el exilio

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó González Urrutia en su mensaje.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

Machado vuelve al país nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

María Corina Machado en una iglesia de Santa Rosa, en Venezuela. Foto: AFP

Trump celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana esté a salvo, tras su regreso a Venezuela.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump a reporteros en Washington.

El mandatario no ofreció detalles sobre el retorno de la opositora y añadió: "Nos está yendo muy bien en Venezuela".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre cómo María Corina regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

El gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Maduro.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Con información de AFP y EFE