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Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspirar para torturar y reprimir a opositores

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal.

El País
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08/10/2026, 13:51
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, saludan a sus partidarios al salir del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, saludan a sus partidarios al salir del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional.
Foto: AFP

Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Exministro de Maduro acuerda con la Fiscalía estadounidense y se declara culpable de lavado de dinero

Un reporte judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que "infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental" a personas.

El supuesto objetivo era "reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros".

Cárcel de El Helicoide en Venezuela, centro de reclusión para presos políticos
Cárcel de El Helicoide en Venezuela, centro de reclusión para presos políticos
Foto: AFP

Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas.

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como 'víctima 7', recoge que fue víctima de torturas tras ser "acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro".

Estos tres casos se remontan a 2022 y llegan hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EE.UU. arrestaron al entonces líder venezolano en el palacio presidencial en Caracas.

Llegada de Nicolas Maduro para audiencia
Llegada de Nicolas Maduro, derrocado dictador en Venezuela, para su segunda audiencia celebrada en Nueva York.
Foto: captura de video

Una nueva acusación para Maduro

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Ahora, la acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

"(Los acusados) se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)", alega en el escrito la Fiscalía.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan un proceso penal por presuntamente utilizar sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína.

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparecen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparecen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Foto: Jane Rosenberg / EFE

Al margen, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, convocó este jueves una audiencia para estudiar la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Con información de EFE y AFP.

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