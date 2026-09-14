Desde prisión, Nicolás Maduro envió mensaje en X sobre la salud de su esposa Cilia Flores, también tras las rejas

La cuenta en X del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro agradeció ayer domingo el apoyo que le han expresado a su esposa, Cilia Flores, para que supere los problemas de salud, luego de que ella solicitara al sistema judicial de Nueva York esperar su juicio en arresto domiciliario por problemas cardíacos.

“Queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto las necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido”, reza el escrito publicado en la red social, que no se sabe quién la maneja, y fechado en Nueva York, donde se encuentra detenido junto a su esposa.

Maduro pidió a la población orar para que todo el “amor se convierta pronto en salud, vida y libertad”.

El pasado miércoles, Flores, de 69 años, solicitó al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Maduro fuera de prisión al alegar problemas cardíacos. La también exdiputada aseguró que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal donde permanece recluida desde el 3 de enero, día en que militares estadounidenses la capturaron junto a Maduro, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 11 kilos desde su detención.

El juez federal de Estados Unidos a cargo del caso de Maduro, Alvin Hellerstein, ordenó el jueves sellar el historial médico de Flores y aceptó la petición complementaria presentada por ella para mantener protegidos los datos médicos para ser traslada del centro de detención de Brooklyn. De esa manera, no se podrán conocer los problemas de salud alegados por la defensa de la venezolana para solicitar su cambio de régimen. Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Presos políticos

En otro orden de temas de Venezuela, decenas de familiares de presos políticos protestaron el fin de semana en el centro de Caracas para exigir a Delcy Rodríguez, más liberaciones y respuestas a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que no han sido investigadas. “Que haya respuesta. Libertad para todos los presos políticos”, se leía en una gran pancarta que portaban los familiares, concentrados en la plaza O’Leary, próxima al Palacio Presidencial de Miraflores, adonde las manifestaciones disidentes tienen prohibido llegar y que permanecía bajo custodia de un contingente policial.

Sin embargo, una comisión de tres miembros del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clipp) fue recibida por el Despacho de la Presidencia a fin de conocer sus solicitudes.

La manifestación, que hace parte de una ruta que iniciaron las familias por instituciones como la Defensoría y la Fiscalía, se dio en momentos en que la mandataria encargada está visitando Surinam para estrechar la cooperación económica.

Después de que en enero pasado EE.UU. capturara a Maduro, el régimen anunció un proceso de excarcelaciones que incluyó la aprobación de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por ONG como excluyente. Según la ONG Foro Penal, aún hay 328 detenidos en el país.

Con información de EFE y AFP