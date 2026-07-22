Tercera audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: defensa presentará una moción para alegar inmunidad

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresa este miércoles a un tribunal federal de Nueva York para una nueva audiencia dentro del proceso penal por narcoterrorismo abierto en su contra.

Maduro, de 63 años, comparecerá junto a su esposa, Cilia Flores, de 69, también acusada en el caso. Ambos permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

En las afueras del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, una decena de personas, la mayoría de EE.UU., se concentraban esta mañana para pedir la libertad de Maduro, aunque también acudieron al lugar personas que expresaron su respaldo a la captura del depuesto líder, constató EFE.

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparecen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Foto: Jane Rosenberg / EFE

La zona amaneció rodeada de policías para evitar enfrentamientos entre los dos grupos.

Antes de la vista de hoy, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al juez Alvin Hellerstein dos rondas de mociones previas al juicio y que el proceso comience en junio de 2027, aunque será el magistrado quien decida si adopta ese calendario.

El documento también adelanta que la defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellas una moción en la que alegará inmunidad para Maduro.

Llegada de Nicolas Maduro, derrocado dictador en Venezuela, para su segunda audiencia celebrada en Nueva York. Foto: captura de video

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de setiembre y de las clasificadas el 15 de noviembre, aunque advirtió de que este calendario podría variar al depender de otras agencias del Gobierno estadounidense.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

La última vez que se vio al político sudamericano fue durante la segunda audiencia celebrada en marzo.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el pasado 5 de enero, ambos se declararon "no culpables" de todos los cargos. Aquel día, Maduro compareció esposado, con el uniforme caqui de los presos federales y asistido por un intérprete de español.

Agencia EFE