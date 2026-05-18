El “testaferro de Maduro”, extraditado a Miami, se enfrenta hasta a 20 años de prisión en Estados Unidos

El empresario colombiano Alex Saab aterrizó en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ayer. El hecho parece confirmar que la presión o tutela del gobierno de EE.UU. sobre el régimen venezolano está avanzando, el que hasta no hace mucho tiempo defendía a “capa y espada” al empresario acusado de ser testaferro del dictador Nicolás Maduro.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el SAIME en un comunicado en Instagram.

El empresario, que ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden. En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Saab, de 54 años, lleva años acusado en EE.UU. de haberse enriquecido de forma ilícita con contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Ascenso y caída

El empresario colombiano de raíces libanesas Saab terminó de caer de la cima del poder venezolano, que alcanzó como intermediario y hombre de confianza del depuesto Maduro. Otrora rescatado y protegido por Venezuela ante la persecución de Washington que lo acusa de crímenes de corrupción y lavado de dinero, ahora el propio régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Maduro, lo envía a suelo estadounidense. Caído en desgracia, afronta ahora hasta 20 años de prisión si la justicia estadounidense lo encuentra culpable de transferir junto a su socio Álvaro Pulido, también solicitado, 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas en el extranjero controladas por ellos.

El empresario colombiano Alex Saab se retira tras una reunión con el presidente de Venezuela. Foto: AFP

Hijo de un empresario libanés asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países.

“Guiado por su espíritu de empresario cosmopolita, busca trasladar su capacidad emprendedora más allá de las fronteras” y se traslada a Venezuela “interesado en el ramo de la construcción”, cuenta una serie en en YouTube titulada “Alex Saab, agente antibloqueo”. Firmó su primer contrato en Venezuela en 2011 en el palacio presidencial de Miraflores. Entonces, Maduro era canciller y el presidente, Hugo Chávez. Un Saab joven con una pequeña cola de caballo subió a la tarima y suscribió una “alianza estratégica” para “la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas”.

Fue precisamente con la llegada de Maduro a la presidencia que Saab se convierte “casi inmediatamente” en “el contratista consentido” y después en su “ministro plenipotenciario en la sombra”, dijo Roberto Deniz, periodista del portal Armando.info. Según el periodista, de las viviendas sociales, Saab ganó un contrato para la construcción de gimnasios por 100 millones de dólares.

Maduro creó en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan de distribución de alimentos subsidiados en un momento de desabastecimiento de productos básicos. Y Saab se convirtió en uno de los proveedores, logrando “importantes acuerdos comerciales”, según su serie en YouTube. En 2018, asume “como funcionario público” la “misión” de adquirir en Rusia e Irán “alimentos, medicinas, repuestos para las refinerías y diferentes empresas”.

Su arresto de 2020 fue considerado como “secuestro” por las autoridades venezolanas, que lo tildaron de “héroe” y emprendieron esfuerzos titánicos para lograr su excarcelación. Su regreso a Venezuela en 2023, tras casi tres años de prisión, fue transmitido en directo por la televisora estatal y celebrado como una victoria diplomática. Ahora el panorama cambió y es el propio régimen que lo entrega para una nueva estancia tras las rejas en EE.UU., tal y como su antiguo aliado Maduro y su esposa Cilia, acusados de narcotráfico.

El dictador Maduro abraza al empresario acusado de corrupción, Alex Saab, en Caracas en 2023. Foto: AFP

“A costa del hambre de venezolanos”

Varios opositores venezolanos celebraron la noticia de sobre Alexx Saab, entre ellos Andrés Velásquez, quien aseguró ayer domingo que su deportación desde Venezuela a Estados Unidos profundiza la división dentro del chavismo.

“La entrega de Alex Saab a la justicia de los EE.UU, profundiza la división a lo interno del chavismo. Las acusaciones van y vienen de un bando y otro”, señaló el exgobernador en X. A su juicio, con esta deportación queda claro que el “chavismo-madurismo” no ha sido “más que una estafa que cae por su propio peso”.

Por su parte, el opositor Juan Pablo Guanipa calificó de buena noticia la deportación de Saab. “Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia”, señaló el exdiputado en un mensaje publicado en X, donde compartió una fotografía de Saab junto al presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez.

Guanipa sostuvo que Saab “es un criminal” que hizo su fortuna a “costa del hambre de los venezolanos”.

“Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”, añadió. Igualmente, dijo que en el futuro también responderá ante los tribunales de “una Venezuela democrática”. EFE, AFP