Qué se celebra hoy, jueves 10 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 10 de setiembre de 2026, esta nota reúne las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra este 10 de setiembre

El Día Internacional para la Prevención del Suicidio, celebrado cada 10 de setiembre, es una fecha promovida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es crear conciencia sobre la prevención del suicidio y brindar apoyo a quienes están en riesgo.

Línea de ayuda Línea Vida Prevención del Suicidio: 0800 0767 - *0767 Línea de apoyo emocional: 0800 1920 Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de setiembre

2023: Un medicán, un huracán formado en el Mediterráneo, ingresó en Libia como un violento ciclón tropical. Las lluvias provocaron en Derna la rotura de dos presas, una catástrofe que arrasó la ciudad y generó además grandes desplazamientos de población.

2008: En el CERN, en Suiza, entró en funcionamiento el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el mayor acelerador de partículas del mundo. El inicio del experimento marcó un hito científico y concentró la expectativa de miles de investigadores sobre el origen y la composición del universo.

2002: Suiza se incorporó a las Naciones Unidas como miembro pleno, dejando atrás su condición de observador. El paso fue significativo para un país históricamente identificado con la neutralidad y con una larga tradición democrática.

1981: El "Guernica" de Pablo Picasso regresó a España. La obra, convertida en un símbolo contra la guerra, había permanecido durante décadas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el restablecimiento de la democracia española.

Un visitante observa la obra maestra del pintor español Pablo Picasso, "Guernica". Foto: AFP

1952: Se celebró en Luxemburgo la primera sesión de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero. Aquel organismo, integrado por 77 diputados, es considerado un antecedente directo del actual Parlamento Europeo.

1943: Las tropas alemanas entraron en Roma e iniciaron la ocupación de la ciudad, en un contexto de derrumbe del régimen fascista italiano. La presencia militar se extendió hasta la posterior liberación de la capital por fuerzas angloamericanas.

1919: Se firmó el Tratado de Paz de Saint-Germain-en-Laye, por el que Austria quedó obligada a realizar importantes cesiones territoriales. El acuerdo también incluyó el reconocimiento de minorías étnicas dentro del nuevo escenario europeo.

1831: En España se promulgó un real decreto que dispuso la creación de una Bolsa de Valores en Madrid. La medida fue clave en el desarrollo institucional del sistema financiero español.

1823: Simón Bolívar llegó al puerto del Callao, en Perú, para organizar y adiestrar un nuevo ejército. Su presencia resultó decisiva en el proceso político y militar orientado a la liberación de territorios sudamericanos.

Simón Bolívar. Foto: Wikimedia Commons.

1814: Un decreto del director supremo Gervasio Posadas separó la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes. La disposición redefinió sus jurisdicciones dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1785: Prusia firmó un tratado comercial con los recién independizados Estados Unidos de América. El acuerdo reflejó el temprano interés europeo por establecer vínculos con la nueva nación.

1721: Rusia y Suecia firmaron en Nystad un tratado de paz que puso fin a la Gran Guerra del Norte. El convenio abrió un nuevo equilibrio de poder en el Báltico y amplió la influencia territorial rusa en la región.

Quiénes nacieron un 10 de setiembre

1810: Nació en Turín Camillo Benso, conde de Cavour, figura central del liberalismo italiano. Su actuación política fue determinante en el proceso que impulsó la unidad de Italia en el siglo XIX.

1659: Nació en Westminster el compositor barroco Henry Purcell. Considerado una de las grandes referencias de la música inglesa, dejó un vasto catálogo de obras entre las que sobresale la ópera "Dido y Eneas".

920: Nació en Laon Luis IV, rey de la Francia Occidental e integrante de la dinastía carolingia. Su reinado comenzó en 936 y ocupó un lugar relevante en la continuidad monárquica de la época.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.