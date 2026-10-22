Vuelve "100 uruguayos dicen" al prime time de La Tele: cuándo se estrena y quién conducirá el popular formato

Hay respuestas que parecen obvias hasta que llega el momento de comprobar si los demás piensan lo mismo. En ese terreno, donde no siempre gana quien sabe más, sino quien logra ponerse en la cabeza de la mayoría, se mueve uno de los formatos más reconocidos de la televisión. Y en Uruguay, el juego está por volver a la pantalla.

Este lunes después de Telemundo se estrena una nueva temporada de 100 uruguayos dicen, el programa que desafía a sus participantes a descubrir cuáles son las respuestas más populares a distintas preguntas. La novedad de esta edición estará en la conducción: la encargada de llevar adelante el juego será Lucía Rodríguez.

La actriz, humorista, comunicadora y figura del Carnaval ya forma parte de la segunda mañana de Desayunos Informales, el magazine de La Tele, y tiene experiencia al frente de otros formatos de entretenimiento. Entre ellos se encuentra Trato hecho, también emitido por Teledoce, donde tuvo la oportunidad de ponerse al frente de un programa con una dinámica de juego y participación.

Lucía Rodríguez. Foto: Archivo. Foto: Leonardo Maine

100 uruguayos dicen es la adaptación local de Family Feud, un formato que se ha adaptado en todo el mundo y que se convirtió en un clásico de la televisión internacional. Su propuesta es sencilla: los participantes deben adivinar las respuestas más mencionadas por un grupo de personas ante una pregunta. No se trata de encontrar una solución correcta, sino de acertar qué contestó la mayoría.

El programa ya tuvo distintas versiones en Uruguay. Maxi de la Cruz y Christian Font estuvieron al frente de anteriores temporadas, mientras que Pablo Turturiello condujo la edición 100 uruguayos dicen Junior, donde los equipos estaban compuestos por alumnos de distintos colegios del país.

Con una nueva conductora y una mecánica que invita a jugar desde casa, el ciclo vuelve a apostar por una fórmula en la que cualquiera puede animarse a responder. Porque, a veces, lo más difícil no es saber la respuesta, sino descubrir qué está pensando el resto.