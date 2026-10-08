"100 uruguayos dicen": La Tele abrió el casting para participar de la nueva edición; requisitos y cómo anotarse

Todos tenemos un grupo de amigos, familiares o compañeros de estudio o trabajo con el que podrían responder cualquier cosa. Y eso es lo que busca Canal 12 que abrió inscripciones para una nueva temporada del programa 100 Uruguayos Dicen.

La convocatoria es para equipos de cuatro personas: un integrante mayor de edad será el responsable de la inscripción y deberá completar los datos del resto del grupo.

Pero el formulario no se queda en los datos personales. El casting también quiere conocer la química del equipo: los postulantes deberán contar cuáles son sus actividades favoritas juntos, por qué creen que son el mejor equipo y compartir alguna anécdota que los represente.

Además, hay que ponerle cara y voz a la postulación. Se pide una foto de los cuatro integrantes y un video de entre uno y dos minutos para presentar al equipo. También habrá que explicar por qué creen que pueden participar en La Tele, si tienen algún motivo especial para querer jugar y qué hobbies o talentos tienen.

Pablo Turturiello condujo la versión Junior de "100 uruguayos dicen". Foto: Archivo. Foto: Gentileza Teledoce.

Entre las preguntas del formulario aparece incluso una que puede hacer revolver un poco la memoria televisiva: si alguno de los integrantes participó anteriormente en otro programa de televisión.

100 Uruguayos Dicen es la versión local del popular formato de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten intentando adivinar las respuestas más mencionadas por un grupo de encuestados. En Uruguay, el ciclo tuvo entre sus conductores a Maxi de la Cruz y Christian Font, mientras que la versión Junior estuvo al frente de Pablo Turturiello.

Por el momento Teledoce no ha informado quién será el conductor de la temporada 2026 de este programa, la versión uruguaya del formato internacional Family Feud.

Para esta nueva convocatoria, la idea vuelve a ser encontrar equipos que no solo tengan ganas de jugar, sino también una historia, una dinámica y algo que los haga reconocibles frente a las cámaras. Después de todo, en 100 Uruguayos Dicen no alcanza con saber la respuesta más popular: también hay que tener con quién jugarla.

El formulario de Inscripción para 100 uruguayos dicen se encuentra en la página web de Teledoce.

Imagen de "100 uruguayos dicen". Foto: Archivo. Foto: Canal 12.

Qué pide el casting de "100 uruguayos dicen"

El equipo tiene que estar compuesto por cuatro personas, con un mayor de edad como responsable de la inscripción.

Además de datos personales de cada integrante del equipo, se pide una foto grupal en formato JPG (de hasta 1 MB) y un video de presentación de entre uno y dos minutos.

También buscan conocer hobbies, talentos, características personales y los motivos para participar del formato.