Sofía Rodríguez sorprendió al anunciar que se agrandó la familia y reveló el nombre de la nueva integrante

Sofía Rodríguez compartió una feliz noticia con sus seguidores: la familia se agrandó con la llegada de una nueva integrante. La comunicadora e influencer presentó a Lima, una perra de entre uno y dos años que adoptó junto a su pareja, el empresario gastronómico Tomás Bartesaghi, y sus hijos, Borja y Agustina.

“¡Se agrandó la familia! Bienvenida, Lima, a esta gran familia. Qué felicidad tenerte con nosotros”, escribió Rodríguez en Instagram, junto a un video en el que mostró el proceso de adaptación de la nueva integrante.

“Estamos yendo a por la sexta integrante de esta familia”, anunció al comienzo de las imágenes, en referencia a ella, Bartesaghi, Borja, Agustina y Ferro, el perro que ya formaba parte del hogar.

“Quienes me conocen saben que hace muchos años apoyo al Refugio PGA. Vinimos en busca de una hermanita para Ferro, Agus y Borja, así que la van a conocer ahora”, contó.

Entonces presentó oficialmente a Lima y reveló algunos detalles sobre ella. Tiene entre uno y dos años y, según describió quien fue investigadora de ¿Quién es la máscara? (Teledoce), es “muy dulce, saltarina y sabandija”. A pesar de su carácter inquieto, rápidamente comenzó a integrarse a la nueva casa y a la “manada”.

El video muestra la ida al refugio, además de distintas escenas de Lima jugando en el fondo de la casa, explorando su nuevo entorno y compartiendo con los demás integrantes de la familia, mientras se adapta a su nueva vida.

Rodríguez también aprovechó la publicación para agradecer al Refugio PGA por haber cuidado y acompañado a Lima hasta encontrar un nuevo hogar.

Finalmente, invitó a sus seguidores a conocer el refugio si están pensando en adoptar una mascota.

Sofía Rodríguez junto a Tomás Bartesaghi, Borja y Agustina. Foto: @sofirayl

La llegada de Lima se suma a la familia que Rodríguez formó junto a Bartesaghi. La pareja comenzó su relación en 2021 y en agosto de 2024 nació Borja, el primer hijo de ambos. Bartesaghi ya era padre de Agustina.

Para Rodríguez, la maternidad había sido además un proyecto largamente buscado. Antes del nacimiento de Borja había contado que había atravesado tratamientos y dos intervenciones por endometriosis, y había definido a su hijo como “muy deseado y buscado”. Con la llegada de Lima, ahora la familia sumó una nueva integrante de cuatro patas.