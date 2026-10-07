El emotivo mensaje de Lucas Sugo luego de su regreso a los escenarios: “Sé que me entienden"

Después de varias semanas de pausa, Lucas Sugo volvió el viernes 2 de octubre a los escenarios con una presentación en Los Bailes del Real, en el Club San Carlos de Colonia. Al día siguiente continuó su regreso con dos presentaciones: en la 105.ª Expo Melo y en el Ruedo El Puente, en Minas de Corrales. El domingo cerró el fin de semana en la Expo Salto.

El reencuentro con el público estuvo marcado por la emoción y los gestos de cariño de sus fanáticos. En la Expo Melo, el cantante se tomó unos minutos para dirigirse a quienes habían ido a verlo y habló sobre la necesidad de seguir adelante a pesar de las dificultades.

“Seguir, a pesar de los pesares porque de eso se trata la vida, de seguir a pesar de los pesares”, dijo conmovido. De fondo se escuchaban los gritos de “te amamos” de sus seguidores.

Sugo aclaró entonces que, pese al momento que atraviesa —su hija Flor falleció a los 23 años de una enfermedad oncológica— la idea era que sus shows siguieran siendo una fiesta. “Vamos a seguir celebrando porque siempre vamos a tener razones para celebrar porque nos ven aquí y porque también en otros lugares nos están mirando”, expresó con la voz quebrada.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación total, entre aplausos y gritos de “vamos, Lucas”.

A través de un video que publicó en las últimas horas en una historia de Instagram, el cantante volvió a agradecer el acompañamiento que recibió durante ese fin de semana y el amor incondicional de sus seguidores.

“Familia querida, los saludo con mucho cariño. Les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el fin de semana pasado, el viernes en Colonia, el sábado en Melo y Minas de Corrales, y el domingo en Salto. Muchísimas gracias por el afecto, por los abrazos sanadores, por estar ahí, gracias”, arrancó diciendo.

Luego contó que está retomando de a poco su actividad en redes sociales. “De a poquito vuelvo a esto de las historias en las redes sociales porque sé que esto es importante para la carrera. Pero es todo de a poco, de forma gradual. Sé que me entienden”, explicó.

Lucas Sugo. Foto: Difusión.

“Les mando un beso con mucho afecto, cariño y muchísima gratitud. Seguimos”, cerró.

El regreso de Sugo se produjo después de la pausa que tomó tras la muerte de su hija Florencia, de 23 años, el pasado 19 de agosto. Antes de volver a los escenarios, había hablado sobre la necesidad de seguir adelante y había resumido el sentido de su regreso con una frase: “Por ella, por mi familia y por ustedes… volvemos”.

Ahora la gira continúa por Uruguay y Argentina. Este jueves 8 se presentará en el aniversario de Laguna Yema, en Formosa, y el viernes 9 tendrá actuaciones en Laguna Blanca y Formosa. El sábado 10 estará en el aniversario de las Termas de Guaviyú y en Parcero Bar, en Tacuarembó.

La agenda seguirá durante las próximas semanas con presentaciones en distintas ciudades de Uruguay y Argentina, hasta cerrar con shows el viernes 30 en Arena Maipú, en Mendoza, y el sábado 31 en Quality Espacio, en Córdoba.