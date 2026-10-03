El emotivo regreso de Lucas Sugo a los escenarios y el pedido especial que hizo a sus fans esa noche

Después de varias semanas de pausa, Lucas Sugo volvió este viernes 2 de octubre a los escenarios. El cantante retomó su actividad con una presentación en Los Bailes del Real, en el Club San Carlos de Colonia, en una noche muy especial marcada por el reencuentro con su público.

Desde distintos clubes de fans le dedicaron emotivas palabras para acompañarlo en este regreso tan esperado. "Te abrazo con el alma siempre !!! Te quiero !!! Compartimos con amigos un noche especial donde no solo distes un show … nos diste una lección de entrega, de amor y de resiliencia", escribió Vivi, del club de fans Vida Mía.

Desde sus distintos clubes de fans, le dedicaron emotivas palabras antes de que comenzara el espectáculo, con el fin de abrazarlo en un momento tan delicado y doloroso: "No solo es un regreso, es una nueva página, un paso lleno de valentía y de amor, de una fuerza que nos inspira", expresaron.

"Con mucho respeto, con empatía y con el amor que siempre te hemos dado", le decían sus fans. "Tu música sigue siendo refugio, tu voz sigue uniendo corazones y nunca dejarás de ser un ejemplo de vida y luz. Hoy y siempre estamos con vos", agregaron.

Así fue el recibimiento en el Club San Carlos, cargado de cariño, afecto y abrazos desde abajo del escenario. El presentador lo anunció de esta forma: "Aquí está tu público, aquí está la gente que te quiere. Lucas, podés contar con nosotros, aquí en los bailes del Real recibimos al más grande, aquí está Lucas Sugo".

Enseguida apareció el músico, que arrancó con la canción "Me encanta", la colaboración que grabó con Matías Valdez. "Levantá esa mano arriba", pidió a su público, mientras todos lo filmaban para dejar registro de esta noche inolvidable.

El video, que circuló en redes y publicó la cuenta @lucas_sugo_amordefans, estuvo acompañado de un mensaje: "El reencuentro fue mágico. Sos luz. Sos único e inigualable".

En otro video que publicó la cuenta Fans Vida Mía Uruguay, se puede ver a Lucas entonar "Nudo en la garganta", otro clásico de su cancionero, acompañado por la multitud. También se acerca a la primera fila para agarrar la mano de sus fans y les da las gracias.

Cuando termina de cantar este hit, les agradece y les hace un singular pedido: "Una cosita nada más que quería compartir con todos ustedes. Esto es muy importante. Les pido encarecidamente que no filmen este momento, que no filmen lo que voy a hablar porque es muy importante", expresó el músico antes de darles un mensaje que quedará en la memoria y la intimidad de quienes estuvieron en este especial primer show.

Al cierre del toque, varios fanáticos lo esperaron para abrazarlo y darle la bienvenida a los escenarios. Algunas de las imágenes de esos momentos emotivos también circularon en redes bajo el mensaje: "Abrazos que curan el alma".

El mensaje de los fans a Lucas Sugo antes de su vuelta a los shows.

El regreso se produjo después de la pausa que Sugo había tomado tras la muerte de su hija Florencia, de 23 años, el pasado 19 de agosto. Antes de volver a los escenarios, el cantante había anunciado una agenda de 23 actuaciones para octubre y resumió el sentido de este regreso con una frase: "Por ella, por mi familia y por ustedes… volvemos".

La gira continuará hoy sábado en la Expo Melo y Ruedo El Puente, en Minas de Corrales, y el domingo en la Expo Salto. La agenda es extensa y le seguirán más de 20 shows a lo largo de todo octubre, también por distintas ciudades de Argentina.