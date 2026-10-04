Cinco cosas que no sabías de Sofía Rodríguez: sus 45 años, los amores, golpes laborales y raro problema de salud

Sofía Rodríguez acaba de cumplir 45 años y recibió la nueva cifra entre humor y reflexión. “Confieso que me siento estupenda, pero el número impacta un poco”, escribió en Instagram. Como suele hacer, buscó su significado y encontró que simboliza una etapa de madurez, transformación y consolidación.

La comunicadora aprovechó la fecha para compartir algunas enseñanzas. “La vida se vuelve más linda. No porque todo sea perfecto, sino porque aprendés a mirar distinto”, reflexionó. También aseguró que con los años comprendió que “el tiempo es lo más sagrado que tenemos”.

La maternidad ocupa un capítulo fundamental de este presente.

Rodríguez se convirtió en madre de Borja en agosto de 2024, fruto de su relación con el chef y empresario gastronómico Tomás Bartesaghi. “Ser madre me enseñó que el amor también da miedo”, escribió al hablar de ese vínculo y de los temores que aparecieron junto con un sentimiento que definió como inconmensurable.

También encontró una enseñanza en su profesión: “Ser comunicadora me enseñó a escuchar, escuchar y escuchar”. Según expresó, prestar atención al otro permite comunicar desde un lugar más humano, sensible y empático.

A los 45, su conclusión fue una invitación a mantenerse fiel a uno mismo: “Peleá por tus sueños. Sé fiel a ti misma porque al final del día, cuando te mirás al espejo y podés sonreír con lo que te devuelve, tenés el mundo en tus manos”.

Una rara intoxicación con pescado y una explicación inesperada

Durante años, Sofía Rodríguez no entendía por qué comer pescado podía terminar convirtiéndose en una verdadera pesadilla. La comunicadora contó que atravesó cuatro episodios, separados en el tiempo, en los que después de ingerirlo comenzaba a sentirse muy mal y sufría vómitos durante horas.

Había un detalle que aumentaba el misterio: quienes habían comido exactamente lo mismo estaban perfectamente. Por eso, inicialmente creyó que podía padecer una alergia a algún componente del pescado.

Luego de consultar y realizarse estudios, contó que las pruebas descartaron una alergia, pero que le detectaron una baja actividad o déficit de DAO, una enzima que participa en la degradación intestinal de la histamina.

A partir de ese resultado comenzó una alimentación específica y aseguró que su calidad de vida mejoró considerablemente. Decidió compartir su experiencia en las redes sociales ante las numerosas consultas que recibió, aunque realizó una advertencia fundamental: “Este es mi caso, todos somos distintos”.

La llamada intolerancia a la histamina y la utilidad de determinados métodos para diagnosticar un déficit de DAO todavía son materia de discusión médica, por lo que Rodríguez fue cuidadosa en presentar su experiencia como un caso personal y no como una recomendación para sus seguidores.

Una semana para el olvido: cuando perdió dos trabajos en pocos días

En junio de 2021, Sofía Rodríguez atravesó una de las situaciones laborales más insólitas de su carrera: en cuestión de días perdió sus dos trabajos principales.

Por entonces dividía sus jornadas entre Arde la ciudad, programa matinal de Radio Cero que compartía con Nicolás Núñez y Robert Moré, y Vespertinas, el magazine de Canal 4 que integraba junto a Adriana Da Silva, Valeria Tanco, Inés Pereyra y Leonor Svarcas.

El primer golpe llegó desde la radio. Debido a un cambio de dueños, se bajó parte de la programación. En Canal 4, en tanto, resolvió terminar Vespertinas. De un momento a otro, Rodríguez se quedó sin radio y sin televisión.

Grandes amores, un divorcio y el sueño de ser madre

Sofía Rodríguez estuvo durante casi una década en pareja con el periodista Leandro Gómez, actualmente en Así nos va (Radio Carve) y Telemundo. Se habían casado cuando ella tenía 27 años y la relación terminó años después, con un divorcio concretado en 2019.

Luego llegó una nueva historia. En 2021 comenzó su relación con el chef y empresario gastronómico Tomás “Toba” Bartesaghi. Una amiga de Sofía, que además es prima de él, fue quien ofició de celestina. Comenzaron a salir en marzo de aquel año y meses después hicieron público el romance. “Es un compañero de vida maravilloso”, decía entonces la comunicadora.

Con Bartesaghi también concretaría uno de sus mayores deseos personales. El 14 de febrero de 2024 anunciaron que esperaban un hijo. Sofía tenía 42 años y reconocería posteriormente que la maternidad era un proyecto largamente buscado: “No me imaginaba la vida sin ser madre”.

En agosto nació Borja, el primer hijo de Rodríguez y el segundo de Bartesaghi, que ya era padre de Agustina. “Ahora sí, los cuatro juntos”, escribió ella al presentar al bebé.

Sofía Rodríguez junto a su pareja Tomás Bartesaghi y su hijo Borja en el festival Food & Wine de Punta del Este. Foto: difusión

La llegada de Borja modificó profundamente su vida. Dos años después, al cumplir 45, Sofía resumió uno de sus mayores aprendizajes: ser madre le enseñó que un amor inmenso también trae miedos desconocidos, pero que esos temores permiten descubrir una fortaleza que no sabía que tenía.

Un golpe duro y una revancha

Una de las primeras grandes oportunidades televisivas de Sofía Rodríguez llegó con Día perfecto, el magazine que Teledoce estrenó en 2010 con Catalina Ferrand y Alejandro Figueredo. El programa reunió a una generación de comunicadores entre los que estuvieron Federico Buysan, Fernando Tetes, Juanchi Hounie, Nelson Fernández y la propia Rodríguez.

Para Sofía significó ganar exposición frente a cámaras luego de haber trabajado principalmente en producción. Permaneció alrededor de un año y medio en el ciclo hasta que una serie de modificaciones determinó su salida.

Sofía Rodríguez como panelista del programa "Algo Contigo". Foto: Archivo El País

El golpe fue importante para una comunicadora cuya carrera televisiva recién despegaba, pero la revancha apareció mucho antes de lo esperado. Según cuenta en su biografía profesional, menos de un mes después de quedar afuera recibió una propuesta de Canal 4.

Comenzó entonces una extensa relación con la emisora de la calle Paraguay. Uno de sus trabajos de mayor repercusión fue como panelista de Algo contigo, junto a Luis Alberto Carballo, donde terminó consolidándose como periodista de espectáculos. También pasó por otros ciclos del canal y años después integró Vespertinas.

La historia tuvo una vuelta inesperada: en 2022 regresó a Teledoce como una de las investigadoras originales de ¿Quién es la máscara?. El canal de aquella primera salida terminó convirtiéndose, más de una década después, nuevamente en su casa televisiva.