Periodista de TV Ciudad cruzó a Antonio Maeso tras la polémica por su pregunta a Orsi: “Sos tremendo salame”

La pregunta que el periodista Josema Caraballo le hizo al presidente Yamandú Orsi sobre si prefería bondiola o queso de cerdo generó una discusión en redes sociales que fue más allá del intercambio entre el periodista y el presidente. El episodio derivó en críticas al trabajo de Caraballo y a TV Ciudad, el canal de la Intendencia de Montevideo, y motivó un descargo del cronista, que salió al cruce en sus redes sociales de quienes cuestionaron tanto su pregunta como a la señal.

Entre quienes recogieron el guante de Caraballo en redes estuvo Antonio Maeso, exintegrante del programa Buscadores, que se emite por Canal 5. En una publicación dirigida a Caraballo, sostuvo que no era un bot y cuestionó la consulta que el periodista le hizo al mandatario.

“Yo no soy un bot. Y no sé qué tanto enojo con que nos riamos de una pregunta al pedo a un presidente de la República que no aporta nada”, escribió. Luego agregó: “El que chupa pierde, decíamos en mi barrio del Parque Rodó”.

Maeso consideró que Caraballo estaba desviando la discusión hacia otro asunto al responder a las críticas contra TV Ciudad. “Además estás derivando a otro tema que no tiene nada que ver con la pregunta y es la crítica a TV Ciudad, que debiendo ser un canal imparcial no lo es. ¿Cuál es la duda?”, planteó.

@josemacaraballo . Yo no soy un bot. Y no sé qué tanto enojo con q nos riamos de una pregunta al pedo a un presidente de la República que no aporta nada. "El que chupa pierde" decíamos en mi barrio del Parque Rodó. Además estás derivando a otro tema q no tiene nada que ver con la pregunta y es la crítica a TV Ciudad que debiendo ser un canal imparcial no lo es. Cuál es la duda? Xq nos llamas idiotas a los que criticamos esto? Vivo en Canelones, estoy contento con mi intendencia y también pago impuestos en Montevideo y critico la postura del canal por estar totalmente flechado. Cuál es la duda?No critico a los trabajadores q necesitan laburar pero si a financiar a un canal que tiene una orientación clara y evidente frenteamplista cuando yo no lo soy. Así q según vos yo soy idiota por pensar diferente a vos? Vos sos un crack y yo un idiota... Somos muchos que pensamos así. Te vas a dar cuenta en las aprobaciones y compartidas. Sería bueno q te bañaras de un poquito de humildad, ya también la macaneaste metiéndote con Lacalle hijo pretendiendo desprestigiarlo. Solo me queda una duda. ¿Preferís mortadela o salamín? — Antonio Maeso (@AntonioMaeso) October 22, 2026

El comunicador sostuvo que, aunque vive en Canelones, también paga impuestos en Montevideo y cuestionó la orientación política del canal. “No critico a los trabajadores que necesitan laburar, pero sí a financiar a un canal que tiene una orientación clara y evidente frenteamplista cuando yo no lo soy”, expresó.

En el mismo mensaje, Maeso preguntó por qué Caraballo llamaba idiotas a quienes pensaban distinto y afirmó que eran muchos los que compartían sus cuestionamientos. También le reclamó “un poquito de humildad” y recordó sus críticas a Luis Lacalle hijo. Para cerrar su publicación, recurrió al mismo tono humorístico que había dado origen a la polémica: “Solo me queda una duda. ¿Preferís mortadela o salamín?”.

Ya que me das a elegir, prefiero salamín, no te sientas aludido, además de estúpido, sos tremendo salame, pero no de mi agrado. Sobre la pregunta a Orsi, ya todos saben que fue una humorada en el final de una extensa conferencia, no te lo voy a explicar, no lo vas a entender, pero además, de verdad Maeso, dedicate a otra cosa, como a robar la guita con la PNL, capaz te vas mejor! Por ultimo y no menos importante, mirá que a mi no me vas a llevar puesto, esa es tu costumbre con las MUJERES, pero acá no vas a tener la misma suerte, cuando quieras nos juntamos y te lo explico.- — Josema Caraballo (@josemacaraballo) October 22, 2026

La fulminante respuesta de Caraballo

Caraballo recogió la última pregunta y respondió con una nueva chicana. “Ya que me das a elegir, prefiero salamín, no te sientas aludido, además de estúpido, sos tremendo salame, pero no de mi agrado”, escribió.

Sobre su consulta a Orsi, el periodista defendió el contexto en el que la realizó y aseguró que se trató de una humorada al finalizar una extensa conferencia de prensa. “Sobre la pregunta a Orsi, ya todos saben que fue una humorada en el final de una extensa conferencia, no te lo voy a explicar, no lo vas a entender”, sostuvo.

Sin embargo, el intercambio no terminó allí. Caraballo le recomendó a Maeso que se dedicara a otra cosa y lo acusó de “robar la guita con la PNL”.

Por último, el periodista cerró su respuesta con una advertencia: “A mí no me vas a llevar puesto, esa es tu costumbre con las mujeres, pero acá no vas a tener la misma suerte, cuando quieras nos juntamos y te lo explico”.

Orsi al momento de la pregunta de Caraballo.

La pregunta que originó la polémica

La discusión comenzó durante la presentación de la novena Fiesta de la Chacra, organizada por instituciones sociales de San Jacinto. Al finalizar una rueda de prensa, Caraballo se acercó a Orsi y le preguntó: “¿Bondiola o queso de cerdo?”.

El presidente, sorprendido por la consulta, terminó eligiendo el queso de cerdo. “Hacía tiempo que no le entraba al queso de cerdo porque no es el más recomendado, pero acá te recomiendo el queso de cerdo. ¡Acá!”, contestó entre sonrisas.

Caraballo compartió el video en sus redes sociales con un mensaje irónico: “A veces, en este trabajo, tenemos que hacer PREGUNTAS DIFÍCILES, no importa la investidura”. La publicación provocó críticas por el tenor de la pregunta y abrió una discusión que luego se extendió a TV Ciudad y su línea editorial.

En su posterior descargo, el periodista defendió la pluralidad de voces del canal y cuestionó a dirigentes políticos que, según afirmó, contribuyeron a instalar un clima de rechazo hacia la señal y sus trabajadores. La discusión con Maeso sumó un nuevo capítulo a la polémica, con reproches sobre el rol del medio público y un intercambio de descalificaciones personales.