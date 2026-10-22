Nico Vázquez recibió una videollamada de Sylvester Stallone y reveló: “Rocky es el personaje de mi vida”

Nico Vázquez compartió en sus redes sociales uno de los momentos más especiales de su carrera: una videollamada con Sylvester Stallone, el actor que dio vida a Rocky Balboa y uno de sus grandes ídolos. El encuentro tuvo lugar luego de que el artista estadounidense viera la adaptación teatral de la historia que el argentino protagoniza, dirige y produce en Argentina.

A través de una publicación en Instagram, Vázquez relató la emoción que sintió al recibir el llamado inesperado de Stallone, quien lo felicitó por el trabajo realizado junto a su equipo y destacó la manera en que lograron trasladar la esencia de la película al escenario.

“Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…”, escribió el actor al compartir la experiencia con sus seguidores.

Según contó, Stallone le expresó su orgullo por la adaptación de Rocky y por la forma en que el equipo argentino consiguió representar la historia desde una perspectiva humana y emotiva. “Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”, recordó.

Un encuentro marcado por la emoción

Más allá de las felicitaciones profesionales, la conversación tuvo un significado especial para Vázquez por el vínculo que mantiene desde su infancia con el personaje de Rocky Balboa. El actor le contó a Stallone cuánto lo había inspirado la historia del boxeador y la importancia que tuvo en su vida y en la de su familia.

“Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito”, expresó.

Durante la charla también hubo lugar para hablar de las pérdidas y de cómo las personas encuentran fuerzas para seguir adelante. En ese contexto, Vázquez se animó a mostrarle a Stallone el tatuaje que lleva en homenaje a su hermano Santiago, a quien suele recordar públicamente.

“ Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también reconoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi”, relató.

La videollamada se convirtió así en un momento que trascendió lo artístico para el actor argentino, que pudo compartir con uno de sus referentes una experiencia atravesada tanto por la admiración profesional como por una historia personal.