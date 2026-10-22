Periodista de TV Ciudad se hartó tras una pregunta a Orsi y disparó contra políticos: "Encendieron la mechita"

Lo que empezó como una pregunta descontracturada sobre fiambres terminó en una polémica que involucró al presidente Yamandú Orsi, a TV Ciudad y al sistema político. Luego de recibir una serie de críticas por su particular intercambio con el mandatario, el periodista José María Caraballo publicó un extenso descargo en redes sociales, apuntó contra quienes cuestionan su trabajo y acusó a sectores de la política de fomentar el rechazo hacia el canal municipal.

"Che… ¿Cómo les dolió ese recorte con Orsi, eh?", comenzó escribiendo el cronista, en referencia al video que se viralizó luego de que le preguntara al presidente si prefería bondiola o queso de cerdo durante la presentación de la Fiesta de la Chacra en Torre Ejecutiva.

Caraballo aseguró que habría actuado de la misma manera con cualquier otro mandatario. "Sepan que si era Lacalle o cualquier otro, hubiera hecho lo mismo", afirmó, antes de aclarar que la discusión trascendía aquella consulta.

Fue entonces que el periodista lanzó sus críticas más fuertes. Según escribió, tiempo atrás alguien del "sistema político" comenzó a instalar en redes sociales un sentimiento de rechazo hacia TV Ciudad, medio en el que trabaja desde hace más de una década.

"Hace un tiempo, algún estúpido del 'sistema político' instaló en redes el odio hacia el canal donde trabajo", expresó. Aunque aseguró tener "la camiseta puesta", aclaró que no pretendía realizar una defensa institucional de la señal. De hecho, afirmó estar "MUY LEJOS" de hacerlo, aunque evitó profundizar en sus motivos.

En cambio, apuntó directamente contra las críticas que reciben sus trabajadores. Según Caraballo, ese rechazo fue creciendo hasta instalar una serie de acusaciones que se repiten incluso entre personas que no consumen la programación del canal.

"Comité de base", "Con la nuestra", "Canal zurdo" y "Yo te pago el sueldo" fueron algunas de las expresiones que enumeró. Sobre la última, respondió con ironía: "NO campeón, es largo de explicar, pero VOS no me lo pagas".

Che… ¿Cómo les dolió ese recorte con Orsi, eh? Sepan que si era Lacalle o cualquier otro, hubiera hecho lo mismo! 🤌🏼 Por más que el primero me cae mucho mejor. Pero ya que estamos, hablemos de algo que siempre hace ruido, hace un tiempo, algún estúpido del “sistema político”… — Josema Caraballo (@josemacaraballo) October 22, 2026

El periodista también cuestionó la actitud de dirigentes políticos que, según su versión, alimentaron ese clima de hostilidad y luego buscaron despegarse de sus consecuencias.

"Muchos de los políticos que generaron ese resentimiento, en el mano a mano, te dicen: 'Ojo, no es en contra de los trabajadores'", escribió. Sin embargo, sostuvo que esos mismos dirigentes "saben muy bien que encendieron la mechita".

En ese sentido, defendió el trabajo de sus compañeros y aseguró que, pese a lo que definió como una "embestida baguala", TV Ciudad sigue ofreciéndoles el micrófono a dirigentes de diferentes partidos. "¿Por qué? Fácil, en mi caso y en el 99,99% de mis compañeros, creemos en la pluralidad de voces", aseguró.

El enfrentamiento entre Caraballo y dirigentes políticos tiene antecedentes. En julio, durante una conferencia de prensa de la Coalición Republicana, la senadora Graciela Bianchi lanzó la frase "Hay que cerrar TV Ciudad" luego de una pregunta del cronista sobre la Rendición de Cuentas. En aquella oportunidad, Caraballo le respondió que su consulta era válida y le pidió que la contestara.

En su nuevo descargo, también se refirió a quienes cuestionan la capacidad de los trabajadores de TV Ciudad para desempeñarse en medios privados. Recordó que trabajó durante 10 años en una conocida radio AM, hasta que decidió renunciar, y relató un episodio que vivió allí.

Según contó, un "alto jerarca" de esa emisora llegó a preguntarle si era comunista porque, mientras otros periodistas mantenían contacto con empresas, él conversaba con representantes sindicales. "Ellos hablaban con las empre$as y yo con los sindicatos, equilibrar la balanza, ¿te suena?", planteó.

La pregunta a Orsi que desató la discusión

La polémica se originó durante la presentación de la novena Fiesta de la Chacra, celebración organizada por instituciones sociales de San Jacinto. Al finalizar una rueda de prensa, Caraballo se acercó a Orsi y le hizo una consulta inesperada: "¿Bondiola o queso de cerdo?".

El mandatario, sorprendido, terminó eligiendo la segunda opción. "Hacía tiempo que no le entraba al queso de cerdo porque no es el más recomendado, pero acá te recomiendo el queso de cerdo. ¡Acá!", contestó, entre sonrisas.

A veces, en este trabajo, tenemos que hacer PREGUNTAS DIFÍCILES, no importa la investidura.- 🎙️ 🫵🏼 pic.twitter.com/M8xZCIbNIq — Josema Caraballo (@josemacaraballo) October 20, 2026

Caraballo compartió el fragmento en sus redes con un mensaje humorístico: "A veces, en este trabajo, tenemos que hacer PREGUNTAS DIFÍCILES, no importa la investidura". Sin embargo, el video generó críticas hacia el periodista y su trabajo, lo que motivó su posterior respuesta.

Lejos de mostrarse arrepentido, Caraballo aseguró que se toma con humor los cuestionamientos que recibe y que muchos de ellos provienen de cuentas automatizadas o usuarios sin argumentos. Incluso reconoció que algunos ataques le resultan creativos.

Pero reservó para el final de su publicación una advertencia dirigida a quienes lo insultan. "Si crees que por ser periodista no te puedo devolver el insulto, te equivocaste", sentenció.