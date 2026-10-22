El conmovedor agradecimiento de Lucas Sugo a la expareja de su hija Florencia: “Hasta el último momento estuviste”
El cantante visitó en Paysandú a Gonzalo, quien fue novio de su hija fallecida en agosto a los 23 años. Aunque la relación había terminado antes del diagnóstico de cáncer, el joven acompañó a Florencia durante toda su enfermedad.
Lucas Sugo protagonizó un emotivo encuentro durante el último fin de semana en Paysandú. El cantante viajó hasta esa ciudad para una serie de presentaciones musiciales y además, visitar a Gonzalo, quien fuera pareja de su hija Florencia, fallecida en agosto pasado a los 23 años como consecuencia de un cáncer. El artista quiso agradecerle personalmente al joven por el amor, los cuidados y la compañía que le brindó a su hija durante los momentos más difíciles de su enfermedad.
Gonzalo y Florencia habían sido novios en Paysandú, pero la relación sentimental había terminado antes de que la joven recibiera el diagnóstico. Sin embargo, la separación no impidió que Gonzalo permaneciera a su lado. Por el contrario, la acompañó durante todo el proceso de la enfermedad, ofreciéndole apoyo, contención y cariño hasta sus últimos días.
Ese gesto quedó profundamente grabado en Lucas Sugo, quien decidió visitar a Gonzalo y a su familia para expresarles su gratitud. Luego del encuentro, el músico compartió en sus redes sociales varias fotografías junto al joven y sus seres queridos, acompañadas de un mensaje cargado de emoción.
"Este finde pasado fui a visitar a una familia que quiero mucho en Paysandú. Nos une el amor por mi Flor amada", comenzó escribiendo el intérprete.
A continuación, dedicó unas palabras especialmente conmovedoras a quien había sido novio de su hija.
"El joven que ven en la foto es Gonza y si un día alguien me pregunta qué es el 'amor incondicional', no voy a dudar en decir: 'Miren el corazón de ese muchacho y ahí encuentran la respuesta'", expresó.
El cantante cerró su publicación con un agradecimiento que puso de manifiesto el lugar que Gonzalo ocupa en los afectos de su familia: "Gracias, Gonza, por todo lo que hiciste por mi Flor amada. Hasta el último momento estuviste ahí regalándole amor, cuidado y mucha contención".
Florencia Sugo falleció en agosto pasado, a los 23 años, después de enfrentar una enfermedad oncológica. Su partida significó un golpe devastador para el artista y su familia.
Sugo interrumpió toda su actividad por más de un mes. Este 2 de octubre volvió a los escenarios.
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