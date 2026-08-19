Quién era Florencia Sugo, la hija de Lucas Sugo: 23 años, estudiante de Medicina y su lucha contra el cáncer

Florencia Sugo creció lejos de los escenarios, aunque su vida siempre estuvo inevitablemente vinculada a la música. Era la hija de Lucas Sugo y durante años llevó una vida relativamente alejada de la exposición pública que acompaña a su padre. Este miércoles se confirmó su fallecimiento a través de las redes sociales de Diego Sorondo, representante de Lucas Sugo, y también en las del artista.

Florencia era la hija mayor del cantante uruguayo y tenía dos hermanos: Lucas Agustín e Isabella. Nacida en 2003, creció en Paysandú y eligió un camino alejado de los escenarios: la carrera de Medicina.

Aunque su historia familiar también está ligada a una de las canciones de su padre. Para la fiesta de 15 años de Florencia, el cantante le dedicó “La flor de mi vida”, un tema que adquirió un significado especial para la familia: este año Lucas dijo que no podía cantarla por la emoción que le provocaba la situación de su hija.

Desde el diagnóstico de su enfermedad, a inicios de 2025, Florencia comenzó a tener mayor exposición pública. Desde su cuenta de Instagram compartió fotos junto a su familia, contó parte de su tratamiento y algunas reflexiones personales. En abril, al cumplirse un año del diagnóstico, publicó un mensaje en el que repasó ese período y habló de su familia, la fe y la esperanza.

Lucas Sugo junto a su hija Florencia. Foto: Archivo. Foto: Instagram Lucas Sugo.

El diagnóstico que cambió su vida

Florencia fue diagnosticada con cáncer a comienzos de 2025, después de consultar por fuertes dolores de espalda y la aparición de bultos. Los estudios determinaron que padecía un carcinoma de sitio primario desconocido, lo que significa que los médicos no pudieron establecer con certeza dónde se había originado el cáncer. La mayor masa tumoral se encontraba en el pulmón, por lo que los especialistas consideraban ese posible origen.

La enfermedad está asociada a la mutación genética KRAS G12D. Durante 2025 recibió tratamiento en Uruguay y Brasil y posteriormente viajó a Estados Unidos para participar de un ensayo clínico con una medicación experimental dirigida a esa mutación. En 2026 continuó su tratamiento en Boston. En julio, Lucas Sugo contó que Florencia había comenzado un nuevo ensayo clínico y que permanecería en Estados Unidos.