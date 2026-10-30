"Ningún grupo me hace mover el pulso": Jazmín frustró un plan y transformó la placa de "Gran Hermano Uruguay"
Jazmín tenía que salvar a uno de los cinco nominados, pero su jugada sorprendió incluso a la beneficiada y alteró los planes de otros jugadores. Los cuatro nombres que quedaron en placa para el lunes.
Una decisión inesperada terminó de definir la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay. Este jueves, Jazmín Esquivel aprovechó su inmunidad como líder para salvar a Tai Dudok, una de las participantes que había recibido más votos en la gala del miércoles. La jugada, por lo tanto, dejó a Gustavo Fernández, Laura Dotto, Melanie Porta y Bruno Reyes en riesgo de abandonar la casa.
Antes de revelar el nombre, Jazmín dejó un mensaje dirigido a los distintos grupos que conviven en la primera temporada del reality de Canal 10. "Mi primer motivo es por decisiones claras y justas", lanzó, y enseguida disparó una advertencia: "Ningún grupo de esta casa me hace mover el pulso. Sé a qué entré acá". Tras unos instantes de suspenso, anunció su decisión: "Voy a salvar a Tai". La respuesta de la participante fue breve pero contundente: “Estoy sorprendida”.
La elección tuvo un peso especial por los movimientos que se habían producido después de las nominaciones. Gustavo, Laura y Melanie habían conversado sobre la posibilidad de que Jazmín salvara a Bruno, para quedar los tres en placa junto a Tai. Su objetivo era enfrentar a la participante con la que mantienen diferencias dentro de la casa. Sin embargo, la líder terminó por tomar el camino contrario y dejó a los tres expuestos a la decisión del público.
El giro llamó la atención por un detalle clave: en la gala del miércoles, la propia Jazmín había nominado a Tai, a quien le dio un punto, mientras que sus otros dos votos fueron para Melanie. A pesar de esa elección inicial, un día después decidió retirar a Tai de la placa definitiva.
La votación del miércoles había dejado a cinco participantes nominados bajo el nuevo reglamento. Gustavo y Tai encabezaron la lista con 11 puntos cada uno; Laura recibió siete y Bruno Reyes y Melanie empataron con cuatro. Como ahora entran en placa los cuatro más votados, el empate en el último puesto hizo que fueran cinco.
¡JAZMÍN SALVÓ A TAI! 🔥 Como líder, tomó su decisión y la sacó de la placa. ¿Se esperaban esta salvación o los sorprendió su jugada? 👀— Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 30, 2026
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La próxima eliminación será el lunes 2 de noviembre, cuando la audiencia decida quién abandona la competencia. El voto es negativo: para participar, los televidentes pueden enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO, seguida del nombre del participante que quieren eliminar, o usar la aplicación Pago Después.
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