¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Tras la salida de Catán, el programa cambió su reglamento

La nueva gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay dejó a cinco participantes en riesgo de abandonar la casa. Gustavo Fernández, Tai Dudok, Laura Dotto, Bruno Acevedo y Melanie Porta quedaron en placa tras una votación que tuvo un empate y se desarrolló bajo nuevas reglas.

Gustavo Fernández y Tai Dudok encabezaron la tabla de votaciones, con 11 puntos cada uno, mientras que Laura Dotto quedó en tercer lugar, con siete. Bajo las reglas que había hasta la semana pasada, ellos tres habrían sido los nominados. Sin embargo, a partir de esta gala, el reglamento establece que quedan en placa los cuatro participantes más votados. Como Bruno Acevedo y Melanie Porta empataron con cuatro puntos cada uno en el siguiente lugar, ambos también quedaron nominados.

La tabla se completó con Jessica Martínez, que obtuvo tres puntos; Fabricio Bianchessi y Bruno Acevedo, con dos cada uno; y Matías Calimares, que recibió un voto.

La definición de la placa todavía tendrá una instancia más. Este jueves, Jazmín Esquivel tendrá la posibilidad de salvar a uno de los cinco nominados, por lo que los restantes quedarán expuestos a la votación de la audiencia.

¿A QUIÉN SALVARÁ JAZMÍN? 👀🔥 Nuestros panelistas analizan la placa y especulan sobre a quién elegirá salvar mañana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que se va a salvar? #GranHermanoUY https://t.co/DyiEp8byww — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 29, 2026

La eliminación se concretará el próximo lunes, cuando se conozca la decisión del público sobre quién deberá abandonar la casa de Gran Hermano Uruguay. Para votar, los televidentes pueden enviar un SMS al 7020** con la palabra VOTO, seguida del nombre del participante que quieren que deje la competencia. También pueden hacerlo a través de la aplicación de Pago Después.

Colo Gianarelli en "Gran Hermano: Uruguay", de Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

Desde el estreno del reality show, ya abandonaron la competencia Tatiana Cabrera, quien no consiguió un lugar definitivo en la casa durante la etapa de aspirantes, y los participantes Victoria Gallego, Tatiana Milano, Guadalupe Conti, Victoria Campo y Matías Catán, eliminados por decisión del público. Catán fue el primer hombre en dejar la casa, luego de perder el mano a mano frente a Facundo Fernández.