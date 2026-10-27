Denisse González, de "Gran Hermano", recibió el alta tras su cuarta internación y compartió una emotiva reflexión

La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, mantiene en alerta a sus seguidores desde hace meses. A mediados de octubre, debió ser internada por cuarta vez en el año debido a una nueva caída en sus niveles de plaquetas.

A través de sus redes sociales hizo actualizaciones y mostró los procedimientos a los que fue sometida hasta que finalmente pudo compartir la noticia que tanto esperaba. Con un emotivo video lleno de imágenes de su estancia en el sanatorio rodeada de sus afectos, dio a entender que recibió el alta y dejó una profunda reflexión: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”.

La joven compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula más de 900.000 seguidores, un video con imágenes de su estancia en el sanatorio. Se la pudo ver mientras le realizaban procedimientos médicos y dejó entrever los momentos que compartió con sus amigos y familiares durante su internación, entre juegos de mesa y mates.

Además, reiteró que su novio Bautista Mascia, con quien se realizó mascarillas faciales y leyó libros, continúa a su lado incondicionalmente. Asimismo, mostró parte de la rutina de entrenamiento que realiza como parte de su recuperación y hasta cómo se preparó para asistir a eventos.

El video estuvo acompañado por la canción “The Climb”, de Miley Cyrus, y decidió traducir algunas partes puntuales que reflejaron lo que sintió durante este último tiempo: “Siempre habrá otra montaña, siempre voy a querer hacer que se mueva, siempre será una batalla cuesta arriba y a veces voy a tener que perder. No se trata de lo rápido que llego, no se trata de lo que está esperando del otro lado, sino la subida”.

A su vez, González escribió una reflexión personal sobre lo que sucedió en los últimos días y les agradeció no solo a su familia y a sus amigos por el apoyo incondicional, sino también a sus seguidores que le hicieron llegar su cariño de distintas formas. “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes. Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, expresó.

El posteo rápidamente se llenó de afectuosos mensajes para González. “Qué fuerte sos, vas a ver que todo esto será un mal recuerdo. Rezo por vos, Denu”; “Siempre con vos” y “Den, sos hermosa, fuerzas”, escribieron sus fans, mientras que su novio comentó: “Siempre pudiste y vas a poder”.

En cuanto a la salud de la exparticipante de Gran Hermano, ella misma contó hace un mes que le diagnosticaron púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). En diálogo con La mañana con Moria, indicó que el trastorno produjo un descenso extremo en la cantidad de plaquetas de su sangre y que, mientras los valores normales son entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, ella llegó a registrar apenas 1000.

“Al mínimo contacto, o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar. Entonces yo corrí riesgo de tener una hemorragia interna”, explicó.

La Nación/GDA.