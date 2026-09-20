"Gran Hermano Uruguay": el picante cruce en redes por la llegada de Luis Lacalle Ponce de León como panelista

Mañana, a las 21.15, Canal 10 estrena la primera edición uruguaya de Gran Hermano, el reality que tendrá a Eduardo "Colo" Gianarelli como conductor. Además, el ciclo tendrá programas satélites y de debate, con la conducción de Agustín Gil y Eliana Dide.

Entre los analistas que tendrá el formato, se anunció que estará el argentino Gastón Trezeguet, finalista en la primera edición argentina del reality, y también se confirmó que Luis Lacalle Ponce de León, de 22 años, hijo del expresidente Luis Lacalle Pou, se incorpora al debate, lo que generó fuertes intercambios en redes sociales.

La discusión comenzó cuando la periodista argentina Laura Ubfal publicó en sus redes una de las novedades del panel y escribió: “Primicia, en todos lados se teje nepotismo. Luis Alberto Lacalle Ponce de León, de 22 años, hijo del ex presidente del país, será panelista en la primera edición de Gran Hermano Uruguay que empieza este domingo”.

Gianina Iglesias también fue parte del reality "Masterchef". Foto: Archivo.

La publicación fue comentada por la analista uruguaya Gianina Iglesias, integrante del panel de de "La previa de Gran Hermano" y quien seguramente también regrese para comentar la edición uruguaya. “Me cae re bien Luisito vengan de a uno”, escribió Iglesias en su cuenta de X.

El comentario derivó en una respuesta de un usuario de X, que le escribió: “No te lo vas a cojer. Calmate”.

Iglesias decidió responder y aprovechó el intercambio para aclarar un dato sobre su vida personal que, según señaló, todavía hay quienes desconocen. “Yo no puedo creer que estemos en 2026 y sigue habiendo gente que no sabe que soy torta”, escribió.

Primicia, en todos lados se teje nepotismo.

Luis Alberto Lacalle Pou, de 22 años, hijo del ex presidente del país, será panelista en la primera edición de "Gran Hermano Uruguay" que empieza este domingo pic.twitter.com/oanoNbng3k — Laura Ubfal (@laubfal) September 18, 2026

Una vez anunciada la incorporación de Lacalle Ponce de León, varios usuarios y figuras de la televisión se expresaron en las redes sociales. El periodista deportivo Máximo Goñi salió a defender al joven: “Lo conocí en Rocha. Concretamente en La Aguada. Charlas cortas pero amenas. En Sauce y Rocha. Sobrio, educado, estudioso, independiente y solvente en su visión de los jóvenes y aspectos musicales. Ni más ni menos. El futuro dirá”, escribió Goñi al compartir la publicación de la periodista argentina.

Los cruces continúan sumado a la conversación previa al estreno de Gran Hermano Uruguay, que este domingo comenzará a las 21.15 por Canal 10 y tendrá a los primeros participantes de la edición local del formato.