La competencia de Gran Hermano Uruguay entra en una etapa decisiva; nuevamente con doble eliminación, domingo y lunes.

Este miércoles se realizó una nueva gala de nominaciones y cuatro participantes quedaron en placa: Matías Calimares, Gustavo Fernández, Bruno Acevedo y Facundo Fernández. Uno de ellos, el más votado, deberá abandonar la casa este domingo y otro lo hará el lunes, en una nueva doble eliminación.

En la gala de nominaciones, Matías fue el más votado, con nueve votos, seguido por Gustavo, que recibió siete. Bruno Acevedo obtuvo cuatro votos y Facundo Fernández, tres. Esta vez, además, habrá una particularidad: Stephanie "Tai" Dudok, líder de la semana, no podrá salvar a ninguno de los nominados. Por lo tanto, los cuatro quedan directamente a disposición del público.

La eliminación se resolverá en dos jornadas consecutivas. El domingo se irá el participante que reúna más votos para abandonar la casa y el lunes se conocerá al segundo eliminado, elegido entre los tres jugadores restantes.

La ronda anterior ya había tenido una doble salida: Jazmín Esquivel y Melanie Porta fueron las participantes que dejaron el reality por decisión del público. Con las próximas dos eliminaciones, la casa quedará reducida a ocho jugadores. Según adelantó Eduardo "Colo" Gianarelli, la final será disputada por seis participantes.

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial es negativa: el público debe elegir al participante que quiere eliminar. Quien acumule más votos deberá abandonar la casa.

Para votar por SMS hay que enviar la palabra VOTO, seguida del nombre del participante, al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido.

También se puede participar a través de la aplicación Pago Después, donde cada voto cuesta 15 pesos, IVA incluido.

Los 10 que siguen en la casa de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: captura

Encuesta de TVShow: ¿quién querés que abandone Gran Hermano Uruguay?

Antes de la definición, TVShow invita a sus lectores a participar de una nueva encuesta y elegir quién debería dejar la casa: ¿Bruno Acevedo, Facundo Fernández, Matías Calimares o Gustavo Fernández?

La consulta es independiente de la votación oficial del programa. Participar en esta encuesta permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.