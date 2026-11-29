Hay películas que se recuerdan sus protagonistas, sus escenas o sus historias. Y detrás de varios éxitos de Hollywood de las últimas décadas hay un nombre que se repite: Tony Gilroy. Comenzó como guionista en los noventa, con Dolores Claiborne, Medidas extremas, El abogado del diablo y Armageddon, y también uno de los arquitectos de la saga Bourne, que redefinió el thriller de espías en los años 2000. Una carrera construida entre grandes producciones, historias de suspenso y personajes al límite.

En 2007 debutó como director con Michael Clayton, con George Clooney que recibió siete nominaciones al Oscar. Dos para Gilroy: dirección y guion original. La película confirmó que detrás del escritor capaz de construir grandes éxitos también había un director interesado en los dilemas morales, las zonas grises y los personajes complejos.

Su recorrido volvió a cruzarse con una de las franquicias más importantes cuando escribió Rogue One: una historia de Star Wars, una de las mejores películas de la saga de los últimos años. Después llegó Andor, la serie que creó y condujo como showrunner durante dos temporadas y que se convirtió en uno de los títulos más celebrados del universo galáctico.

Ahora Gilroy cambia las batallas espaciales, los espías y las conspiraciones por una historia mucho más íntima. En Behemoth!, su nueva película, Pedro Pascal interpreta a Alex Serian, un talentoso violonchelista que regresa a Los Ángeles después de dos décadas de viajes y se enfrenta a su pasado, a su historia familiar y a una vida que parece haber quedado inconclusa.

La película llega este jueves a los cines y marca el regreso de Gilroy a la dirección luego de varios años en televisión. Sobre la película, Pedro Pascal y su carrera, es esta charla con El País.

Pedro Pascal y Tony Gilroy en una pausa de la película "Behemoth!". Foto: Difusión.

—¿Cómo llegó al universo de los músicos que graban bandas sonoras para películas? ¿Qué descubrió de ese oficio que no conocía y que terminó convirtiéndose en el corazón de Behemoth?

—Cuando era joven quería ser músico. Desde que tenía unos 10 años hasta que llegué a los últimos años de mis 20, eso era lo que hacía. Quería ser músico más que cualquier otra cosa, pero tuve que dejarlo de lado. Empecé a hacer otra cosa en la que era mejor y abandoné ese camino hasta que dirigí una película. Cuando te convertís en director, de repente volvés a involucrarte con la música a través de las bandas sonoras y la composición. A lo largo de más de 20 años hice tres o cuatro películas y volví a entrar en esas salas de grabación, que son precisamente los espacios que aparecen en esta película. Sobre todo, volví a la sala de Sony. Estuve allí durante Rogue One, trabajando con Michael Giacchino, y todas las noches me iba pensando lo mismo: tiene que haber una película sobre lo que sucede en esta sala. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho una película sobre esto antes? Ahí fue cuando empecé a trabajar en la idea. Después tuve que dejarla de lado mientras hacíamos Andor, porque todavía no encontraba la historia que necesitaba. Pero cuando terminé con Andor, trabajé muy duro para conseguir hacer esta película y poder vivir en ese mundo durante un año. De ahí viene todo.

—Alex es un músico muy talentoso, pero también es un hombre que carga con conflictos personales y familiares. ¿Qué le interesaba explorar de esa distancia entre el éxito profesional y la felicidad en la vida privada?

—Soy un dramaturgo. Si no hay problemas, entonces tengo un problema (risas). Tiene que haber algo de lo que hablar, algún conflicto que contar. Alex es un personaje muy particular, alguien que nunca había escrito antes. Para empezar, nunca había escrito un personaje que estuviera en todas las escenas de una película. Nunca había hecho una película en primera persona de esa manera, en la que una sola persona atraviesa toda la historia. Y eso produce algo muy interesante en la película. La manera en que te atrae, en que te involucra y en que construye una relación con el público es realmente inusual. Fuimos descubriendo durante el proceso lo poderoso que podía ser ese recurso.

—Pedro Pascal interpreta a Alex. ¿Cómo llegó a la decisión de elegirlo para este personaje? ¿Lo tenía en mente por sus trabajos anteriores?

—Sí, por sus otros trabajos. Me encanta lo que hizo en The Last of Us. También había visto muchas de sus películas y me gustaba mucho su trabajo. Es un gran actor, eso todo el mundo lo sabía. Pero nunca había tenido una película en la que fuera el protagonista. Había hecho muchos papeles secundarios y personajes diferentes, pero todavía no había tenido la oportunidad de liderar una película. Esta es la primera vez que ocupa ese lugar.

Tony Gilroy y Olivia Wilde en el detrás de escena de la película "Behemoth!". Foto: Justin Lubin

—¿Desde el comienzo encontró en él el compromiso que necesitaba para llevar adelante una película en la que está presente prácticamente todo el tiempo?

—Inmediatamente. Como está en todas las escenas, vamos a vivir o morir juntos. Tenemos que estar muy unidos y sentir que estamos haciendo esto juntos. Desde el primer momento empezamos a construir esa relación. Es el tipo de vínculo que realmente querés tener con un actor: una relación en la que podés ser completamente honesto durante todo el proceso. No hay nada que esté censurado. Podés hablar de cualquier cosa, sin tener miedo. Pedro es una persona extraordinaria, además de ser un actor extraordinario. También es un gran líder, y eso es importante cuando estás al frente de una película. Era la primera vez que asumía esa responsabilidad. Ser el protagonista implica una gran responsabilidad en la manera en que te comportás, en cómo establecés el tono de trabajo y en cosas tan sencillas como llegar a horario o saber tus líneas. Todo eso forma parte de liderar una película. Y él fue impecable en cada uno de esos aspectos.

—La industria cinematográfica parece cada vez más enfocada en franquicias, secuelas y marcas conocidas. ¿Todavía hay espacio para contar historias originales o resulta cada vez más difícil conseguir financiación para una película como esta?

—Es realmente difícil. Esta película no habría existido sin Andor. Behemoth existe gracias a Andor. El público de esa serie fue muy fuerte, comprometido y apasionado. Las personas que se involucraron con ella nos siguieron hasta acá. Conseguir que una película como esta reciba luz verde hoy es muy difícil. Pero Disney y Searchlight sabían que teníamos Andor, que sabíamos hacer películas y que éramos capaces de poner todo ese dinero en la pantalla. Por eso estuvieron dispuestos a asumir un riesgo un poco mayor. Se animaron a estirarse un poco gracias al público que había construido Andor. Yo miro las mismas listas de películas que mira todo el mundo y me hago las mismas preguntas: ¿voy al cine o espero para verla en casa? ¿Vale la pena salir o es mejor verla desde el sillón? Cada vez más personas están volviendo a las salas, aunque no sé si ese regreso es suficiente, ni si está ocurriendo con la rapidez y la fuerza necesarias para películas como esta. Creo que Behemoth es una película pensada para el cine porque querés escucharla. Querés sumergirte en su música de una manera que es muy difícil de reproducir en tu casa. Espero que la gente vaya a verla a una sala, sobre todo por esa razón. No se parece a ninguna otra película que pueda recordar y definitivamente es una película que querés escuchar en el cine. Esa es una de las principales razones para salir de casa y verla.

Pedro Pascal en la película "Behemoth!". Foto: Difusión.

—La banda sonora es uno de los grandes atractivos de la película. ¿Cómo fue el proceso de encontrar las piezas musicales? ¿Las composiciones fueron creadas para cada escena o primero encontró la música y después construyó las secuencias alrededor de ella?

—Cuando este personaje regresa a Los Ángeles, empieza a componer música para películas. Para eso tuvimos que inventar todas esas películas y proyectos ficticios: eran nueve en total. Cuando Alex compone la música, esa música funciona como una máquina del tiempo que lo lleva de regreso a sus recuerdos. Pero la música también lo acompaña en ese viaje y se convierte en la banda sonora de esos recuerdos. Por eso necesitaba encontrar una fuente musical para cada uno de esos nueve momentos. No quería contratar a un solo compositor y pedirle que intentara sonar como nueve personas diferentes. Quería trabajar con nueve compositores. Fue un poco como elegir actores para distintos personajes: pensar qué hace realmente bien cada compositor, cuál es su especialidad y qué podía aportar a esta película. Después había que convencerlos de que vinieran y se sumaran a nuestro colectivo, que formaran parte de este proyecto común. Para mí fue una experiencia realmente emocionante y divertida. Tuve la oportunidad de jugar, pasar tiempo y trabajar con los mejores compositores y músicos de Hollywood, y de reunir toda esa música para después moverla, combinarla y darle forma dentro de la película. Fue una experiencia fantástica.

—Después de ver Behemoth, ¿qué le gustaría que el público descubriera sobre el mundo del cine y la música? ¿Qué aspectos de ese oficio cree que hasta ahora pasaban inadvertidos para los espectadores?

—Toda tu vida estuviste yendo al cine, mirando televisión, jugando videojuegos y viendo comerciales. Escuchaste miles y miles de horas de música. Sabés un montón de cosas sobre quién se acuesta con quién en una película, cuánto costó, qué pasó durante el rodaje, los chismes de la producción y cómo se eligió al elenco. Pero nunca pensaste en las 60 personas que están sentadas en una sala, esperando que el reloj marque las nueve. Cuando suena una campana, abren una partitura que nunca antes habían visto y la interpretan a la perfección. Día tras día, una y otra vez. Estuviste escuchando esa música durante toda tu vida, pero nunca fuiste a conocer la granja donde se produce. Así que yo te voy a llevar a la granja.