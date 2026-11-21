La de Rocky Balboa, el peleador de clase obrera que lucha por el título mundial, es una fábula para tiempos aciagos. Cuando se lo presentó en sociedad como Rocky, allá por 1977, fue como un bálsamo para una sociedad ganada por la desazón que venía dejando la década de 1970 en Estados Unidos. Era la recuperación de un espíritu basado en que los sueños se pueden cumplir aun en las condiciones más adversas.

Yo soy Rocky es como una remake de aquella película y de aquel espíritu que ese año ganó el Oscar, fue un éxito de taquilla y convirtió a su guionista, promotor y protagonista, Sylvester Stallone, en una estrella mundial.

La película, dirigida por Peter Farrelly -quien pasó de hacer comedias zafadas con su hermano Bobby a convertirse en el nuevo Frank Capra a partir de la sanitizada Green Book-, cuenta cómo Stallone, un actor poco menos que en situación de calle, escribió un guion y, pese a la insistencia del estudio en lo contrario, se empecinó en quedarse con el papel principal. El resto es historia.

Interpretado por Anthony Ippolito (quien en la serie The Offer hizo de Al Pacino), Stallone aparece como un héroe de una sola pieza, testarudo, felizmente casado, que se cuela en las grandes ligas. Balboa perdió en el ring, pero sigue presente en la cultura popular. La historia de Stallone se parece bastante a eso.

Yo soy Rocky termina siendo un entretenimiento a la vieja usanza. Un placebo, qué otra cosa es el cine, para tiempos como estos. Para eso fue creado y esta película lo sabe.

Yo soy Rocky [* * * ]

Estados Unidos, 2026. Título original: I Play Rocky . Director: Peter Farrelly. Guion: Peter Gamble. Fotografía: Sean Porter. Editor: Sam Seig. Music: Dave Palmer. Con: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, P.J. Byrne, Jay Duplass, Kiki Seto, Matt Dillon, Stephan James, Tracy Letts. Duración: 127 minutos. Estreno: 19 de noviembre, en cines.