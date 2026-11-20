Clarissa Cruz, The New York Times

Yo soy Rocky es una película de múltiples capas metacinematográficas. En este nuevo filme sobre la realización del querido drama deportivo de 1976 Rocky, el arte imita a la vida en tantos niveles como escalones tiene el Museo de Arte de Filadelfia.

Por supuesto, cuenta la historia de cómo Sylvester Stallone, entonces un actor en apuros, escribió un guion sobre un boxeador también en apuros llamado Rocky Balboa e insistió en protagonizar la película, pese a su escasa trayectoria y a que los productores le ofrecían cada vez más dinero para que renunciara al papel.

Pero también podría ser la historia de Peter Gamble, el experimentado escritor fantasma que escribió el guion de Yo soy Rocky ocho años atrás y que anhelaba conseguir que una película con su nombre en los créditos llegara finalmente a la pantalla.

O la de Anthony Ippolito, un actor tan decidido a interpretar al joven Stallone que envió una audición grabada por su cuenta a los realizadores antes incluso de leer el guion. Y, por último, la del director Peter Farrelly, que conoce el éxito desde que ganó el Oscar a mejor película en 2019 con Green Book, pero que todavía siente el impacto de la polémica que acompañó aquel reconocimiento de la Academia. Cada uno, a su manera, se parece a Rocky: un desvalido que lucha por tener la oportunidad de ser visto.

Bueno, se sabe cómo terminó aquella primera historia. Rocky fue un éxito rotundo de crítica y público: recaudó 225 millones de dólares en todo el mundo (equivalentes a 1.330 millones de dólares actuales), obtuvo 10 nominaciones al Oscar y ganó tres, incluida la de mejor película, y convirtió de inmediato en una estrella a su protagonista, un Stallone de 30 años.

Las perspectivas para esta película sobre la película también son bastante auspiciosas. Yo soy Rocky, que se estrenó ayer en Uruguay, tuvo una entusiasta recepción cuando se estrenó en el Festival de Cine de Toronto, en setiembre, y desde entonces las críticas han sido mayoritariamente positivas. En particular, destacaron la transformadora interpretación de Ippolito y el tono triunfalista, pensado para entusiasmar al público.

“No quiero meterme en política, pero los últimos tres días han sido algunos de los más felices de mi vida”, dijo Farrelly, de 69 años. “Me devolvieron la esperanza a mí y a muchas otras personas. Y esta es una película que transmite esperanza e inspira”.

La historia comenzó cuando Gamble, desalentado después de años de trabajar como escritor fantasma y de realizar tareas sin recibir crédito en equipos de guionistas de televisión, decidió ir por algo propio.

“Estoy aquí, luchando para mantener a mi familia”, contó Gamble, de 52 años, que en ese momento daba clases de escritura de guion en la Universidad del Sur de California y apenas conseguía mantenerse a flote. Su representante le sugirió que escribiera una biografía cinematográfica de Stallone.

La idea funcionó de inmediato. “Sabía que quería mostrar cómo él estaba contando su propia historia a través de la historia de Rocky”, explicó Gamble. Sin dinero para comprar libros sobre el tema, recurrió a la investigación en internet y escribió el guion en dos semanas. No fue tan rápido como Stallone, que escribió Rocky en tres días, pero estuvo bastante cerca. Gamble se lo envió a Stallone y a su socio productor, que lo rechazaron. Otra compañía de producción adquirió el proyecto, pero durante años quedó archivado.

La historia dio un giro cuando el productor Thomas Augsberger se puso en contacto con Gamble, después de que terminara la huelga de guionistas de 2023. “Fue la primera vez que sentí que alguien me veía fuera de un círculo muy pequeño”, recordó Gamble. Augsberger murió repentinamente unos meses después, pero antes había enviado el guion a Michele Weiss, socia de producción de Toby Emmerich. Emmerich se lo hizo llegar a Farrelly, que quiso llevarlo al cine, aunque no sin contar antes con la aprobación de Stallone.

Por suerte, a Stallone, que ahora tiene 80 años, le encantó el guion y aceptó reunirse con Farrelly y Emmerich en el Polo Lounge de Beverly Hills, California. “Parecía el viejo Hollywood: en un reservado, con Sylvester Stallone”, recordó Farrelly. “Dijo: ‘Tienen mi aprobación’”. Stallone no participó en la producción. Farrelly le advirtió que el público podría pensar que la película no sería del todo honesta si el actor se sumaba como productor ejecutivo. Por eso, mantuvo cierta distancia.

Cuando Ippolito, que por entonces era conocido principalmente por interpretar a Al Pacino en la miniserie de Paramount+ The Offer, de 2022, se enteró de la película, bajó al sótano de la casa de su abuela en Long Island, Nueva York, colgó un saco de boxeo e improvisó una escena inspirada en la Rocky original.

“Nadie me había pedido que hiciera una audición”, contó Ippolito, de 26 años. “Pero estaba entusiasmado con el proyecto y quería preparar algo”. Después de ese primer intento, el actor “siguió grabando y enviando material” a los realizadores. “Seguí haciéndolo hasta que me dijeran que parara o quisieran hablar conmigo”.

Ippolito fue la primera y única persona que Farrelly vio para el papel. Su primera grabación “ya era perfecta”, dijo el director, “salvo porque tenía que aumentar de peso”. Una vez que consiguió el papel, Ippolito pasó un año en el gimnasio y ganó 18 kilos. “Estaba completamente comprometido”, dijo AnnaSophia Robb que interpreta a Sasha, la primera esposa de Stallone.

Anthony Ippolito es Sylvester Stallone en "Yo soy Rocky"

Mientras tanto, se completó el elenco: Stephan James interpreta a Carl Weathers, quien dio vida al rival de Rocky, Apollo Creed; Matt Dillon es Frank, el conflictivo padre de Stallone; Tracy Letts es Sandy Maddox, un ejecutivo cinematográfico escéptico; y Toby Kebbell y P.J. Byrne encarnan a Bob Chartoff e Irwin Winkler, los productores de Rocky que lucharon para sacar adelante el proyecto.

“Me pareció magnífica”, dijo Winkler, de 95 años, sobre la película. El veterano productor incluso tiene una breve aparición en Yo soy Rocky en una escena en la que Rocky debe vender a su querido mastín inglés, Butkus, para poder llegar a fin de mes. (En otro giro metacinematográfico, Farrelly, que vendió a su bulldog durante la huelga de guionistas de 1988, adoptó al perro que interpreta a Butkus en Yo soy Rocky).

Farrelly dijo que la película ya había tenido un recorrido mucho más tranquilo que el de su anterior película que había despertado entusiasmo en Toronto. “Fue doloroso”, reconoció al referirse a las reacciones negativas que recibió Green Book, ganadora del premio del público del festival antes de su exitosa campaña en los Oscar. En cambio, sobre su nueva película afirmó: “La gente nunca ha sido tan amable conmigo”.

Quizás sea porque, al igual que la película que la inspiró, Yo soy Rocky ofrece precisamente lo que el público necesita en este momento. “Es la historia de alguien que tiene integridad hasta el final, y hoy es raro ver algo así”, dijo Farrelly. “Espero que la gente salga reconfortada y con el ánimo renovado”.

