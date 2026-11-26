Así se hace el puro entretenimiento épico con acento indio. Por eso, con un presupuesto de 430 millones de dólares para dos películas, Ramayana: el nacimiento de una leyenda es la apuesta más ambiciosa de la industria cinematográfica india. La primera parte llega hoy a los cines uruguayos y la segunda tiene previsto su estreno para el Diwali de 2028; eso es en octubre.

En el centro del proyecto hay una historia que no necesitará presentación en la India, pero que sus responsables buscan universalizar: el Ramayana, una epopeya de unos 3.000 años de antigüedad que forma parte de la tradición religiosa y cultural del sur y el sudeste de Asia.

“Es más espectacular que La Odisea”, dice alguien desde la distribuidora local. Más allá de lo que podría parecer una entendible exageración, la comparación es pertinente.

Tanto La Odisea de Christopher Nolan como Ramayana de Nitesh Tiwari adaptan dos epopeyas fundacionales que comparten arquetipos literarios como el exilio prolongado, la separación conyugal y una prueba decisiva con un arco, aunque desde visiones filosóficas opuestas: mientras el viaje de Odiseo retrata la astucia, el trauma bélico y la supervivencia humana frente a dioses caprichosos, la travesía de Rama encarna la rectitud moral (el dharma) y el deber divino como ideal de conducta.

Y también está en la escala de la producción. Las dos películas de Ramayana, dirigidas por Nitesh Tiwari y producidas por Namit Malhotra, tienen un costo conjunto que las convierte en las más caras de la historia del cine indio. El proyecto contempla la posibilidad de desarrollar un universo alrededor de sus personajes, con películas derivadas, videojuegos, productos comerciales y parques temáticos. El modelo de referencia es el de las grandes franquicias de Hollywood, aunque el material de partida pertenece a una tradición muy anterior a la industria del cine.

La apuesta también pone en primer plano el tamaño y la diversidad de esa industria. Hablar de cine indio como si fuera sinónimo de Bollywood (de la que Ramayana es un ejemplo) supone dejar afuera buena parte de su producción. La actividad está repartida en distintos centros y tradiciones lingüísticas: el cine en hindi, con epicentro en Mumbai, convive con las industrias en telugu, tamil, malayalam y kannada, entre otras. Cada una tiene sus propias estrellas, productoras y públicos. India es uno de los países que más películas produce en el mundo y cuenta con un mercado interno de dimensiones extraordinarias. El desafío sería darle a esa fortaleza local una presencia internacional más amplia.

Por eso, RRR, la película de S. S. Rajamouli estrenada en 2022, fue un acontecimiento. La producción hablada en telugu consiguió una circulación internacional poco habitual para una película india y llegó a públicos neófitos en ese cine. En 2023, su canción “Naatu Naatu”, compuesta por M. M. Keeravaani, obtuvo el Oscar a mejor canción original. Fue un reconocimiento de perfil alto.

Ese mismo año, The Elephant Whisperers, de Kartiki Gonsalves, ganó el Oscar al mejor corto documental.

El éxito de RRR mostró que una película india podía convertirse en un fenómeno fuera de su mercado de origen sin renunciar a sus referencias culturales, su idioma ni su estilo. Pero conquistar nuevos públicos requiere distribución, acuerdos con plataformas, subtítulos, doblajes y producciones capaces de despertar interés más allá de las comunidades que ya conocen sus historias. Ramayana reúne varios de esos elementos: una narración familiar para millones de personas en Asia, actores populares, una inversión excepcional y un despliegue técnico pensado para competir en el circuito internacional de las grandes producciones.

Historia milenaria

Atribuido tradicionalmente al sabio Valmiki, el Ramayana ha tenido innumerables versiones y adaptaciones a lo largo de los siglos. Su influencia excede la literatura y la religión, ya que también ha intervenido en la formación de valores, modelos familiares y expresiones artísticas de distintas sociedades asiáticas. Como La Odisea, con la que tiene puntos narrativos en común.

La historia comienza con Rama, príncipe de Ayodhya y avatar del dios Vishnu, cuya conducta está guiada por el dharma, un concepto que reúne el deber, la rectitud y la conducta correcta. Cuando su padre le exige que abandone el reino, Rama acepta un exilio de 14 años y parte acompañado por su esposa Sita y su hermano Lakshmana. La vida en el bosque se interrumpe cuando Ravana, rey de Lanka, secuestra a Sita. Ese acto pone en marcha el enfrentamiento que ocupa el centro de la epopeya.

Desconocidos para nosotros, Ramayana reúne a algunas de las figuras más populares del cine indio. Ranbir Kapoor, por ejemplo, interpreta a Rama, un papel que el actor dudó en aceptar por la responsabilidad de interpretar a una figura venerada milenariamente.

La dimensión mitológica del relato exige una construcción visual acorde. Para eso se incluyen ejércitos de seres sobrenaturales, armas de poderes extraordinarios y enfrentamientos terrestres y aéreos. Hay elefantes voladores y un buitre gigantesco.

Ese despliegue amerita también la comparación con La Odisea. Nolan exprime los efectos prácticos a escala real, barcos monumentales en alta mar y el formato IMAX 70 mm en locaciones naturales en una odisea física y visceral. Tiwari, sin embargo, despliega una fantasía cósmica impulsada por los efectos visuales de vanguardia para recrear batallas divinas, arquitecturas imposibles y criaturas mitológicas. La supervisión de efectos visuales es de Andy Lockley, quien trabajó en varias de Nolan.

En el plano sonoro, Ramayana une los poderes de Hans Zimmer —Oscar por El rey León y Duna y nominado, entre otras por Dunkerke de Nolan— y el indio A. R. Rahman —dos Oscar por la banda sonora y la canción “Jai Ho” de Quién quiere ser millonario— que aportan una grandilocuencia operística que le da mucho a su estatura de epopeya.

La operación de Ramayana tiene, se ha dicho y con razón, dos dimensiones. Por un lado, es una adaptación de una historia que forma parte de la memoria cultural de millones de personas. Por otro, es como corresponde la apuesta industrial de reunir capital, tecnología y figuras de proyección internacional para que una producción india pueda competir en el terreno de las grandes superproducciones. China, la otra gran industria de la región, aún no ha conseguido ese objetivo. India en eso sí le lleva ventaja.

Si RRR demostró que existe un público internacional dispuesto a ver ese cine, ahora esta epopeya busca dar el paso de convertir una historia arraigada en la cultura india en una franquicia capaz de encontrar espectadores en todo el mundo. Y eso es tarea para un Odiseo. Perdón, un Rama.