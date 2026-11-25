"Esta es mi última locura”, se dijo el director Maxi Contenti antes de encarar The Channeling, su nueva película, que se estrena hoy en cines locales. Es de terror, un género que, sin sentirse aferrado a él, es un poco su zona de confort.

Parte de la culpa de esa locura quizás la tengan Justin Benson y Aaron Moorhead, directores, guionistas y productores que han trabajado para Marvel y que, en el festival de Sitges, le pidieron que les enviara algo para producir. Contenti encontró en The Channeling una idea que alguna vez había querido filmar en Villa Serrana y no pudo concretar.

“La adapté para España y Estados Unidos, pensando en hacerla en inglés”, le cuenta Contenti a El País. “Al final, les propuse que fuera una película bilingüe, en inglés y español, porque estaba viviendo en España y, además, así podía incorporar a Uruguay como coproductor”.

Es una historia de extraterrestres, sectas, abducciones, luces en el cielo, y algo de esoterismo. la canalización, que da título a la película es, de hecho, una práctica esotérica según la cual una persona puede establecer contacto con entidades espirituales o inteligencias de otros planos y transmitir sus mensajes. En algunos círculos vinculados a lo new age, esas entidades son identificadas como civilizaciones extraterrestres. The Channeling es algo así como un Día de la revelación punk.

“Cuando Zoe Escarra (la española Kenya Bugarín, que también es youtuber, pero de cine), una joven youtuber, desaparece mientras investiga a un controvertido líder espiritual que asegura canalizar a un colectivo extraterrestre, el material recuperado empieza a sugerir que el contacto pudo haber sido real”, dice la sinopsis oficial. Contenti la coescribió con el estadounidense Brian C. Baer.

Para contar eso, Contenti recurrió al género del found footage (“metraje encontrado”), que convierte a la película en un inquietante collage de imágenes de celulares, YouTube, cintas dañadas y cuanta plataforma ayude a mantener la tensión en un plano de realismo virtual. Tiene también algo de mockumentary (otro anglicismo: “falso documental”) y el propio director la ha definido como “terror cósmico”.

Los estadounidenses aportaron solo 40.000 dólares. “Por eso pensé en el formato del metraje encontrado: para aprovechar un financiamiento casi de cortometraje. Con ese dinero pude filmar una parte en España, pero todavía faltaba rodar y hacer una buena posproducción”, explica. El presupuesto lo completó la uruguaya Mother Superior.

La parte central de la película se rodó en una quincena entre las Islas Canarias, Barcelona y Madrid y en Uruguay se hicieron tres días de rodaje, toda la parte del documental, en la que, por ejemplo, aparece el comunicador Guillermo Lockhart.

Contenti es egresado de la Escuela de Cine del Uruguay y ha trabajado en el terror, la comedia y el documental. Su primer largometraje fue Muñeco viviente V (2008). Después siguió Al morir la matinée (2020), un slasher estrenado en pandemia, y en 2023 dirigió el documental Hot Club de Montevideo. Tiene en posproducción Webmasters, otra película.

Maxi Contenti

Sobre The Channeling, extraterrestres y si no lo asusta filmar algo así, Contenti charló con El País.

—¿Cuánto hay de investigación real detrás de la película?

—Toda la película está inspirada en investigaciones reales. El fenómeno del channeling, o canalización, existe, aunque es poco conocido. No pertenece tanto al mundo de la ufología tradicional, sino más bien al universo new age, de las sectas y de las creencias espirituales. Desde chico tengo una curiosidad y una fascinación enormes por estos temas. No diría que soy conspiranoico pero siempre me interesaron esa clase de cosas. En 2012 descubrí en YouTube a varios canalizadores, incluso algunos aparecen en la película. La idea era incorporar información que permitiera entender de dónde surgía todo esto. En definitiva, la película nació de esas investigaciones y de la curiosidad por construir una historia de ciencia ficción alrededor de ese fenómeno.

—El proyecto Blair Witch parece una referencia evidente...

—Sí, pero hay otra película que fue una referencia fundamental: Alien Abduction. Me aterrorizó porque no sabía si lo que estaba viendo era real. Aparecían expertos que discutían si las imágenes eran verdaderas y, cuando aparecían los extraterrestres, la imagen se pixelaba. Tomé directamente ese recurso. Quería que pareciera que la presencia de esos seres afectaba los dispositivos electrónicos y que las imágenes fueran capturas reales, no inventadas. Me interesaba especialmente que la película se sintiera como un video conspiranoico de YouTube y por eso tomé elementos de esa forma de narrar. Incorporé una voz en off que le da un aire de programa televisivo, tipo La dimensión desconocida .

—La película está llena de momentos sorprendentes pero la secuencia de la teletransportación parece particularmente compleja.

—Fue una verdadera aventura. Eso sí que fue como hacer The Blair Witch Project. Estábamos en medio de un bosque, en una isla de las Canarias, en un lugar muy exótico, arriba en la montaña. Éramos unas diez o doce personas, en plena oscuridad, con un generador, una máquina de humo, luces y haciendo locuras. Incluso había que vomitar piedras. Fue, sin duda, lo más loco que filmé. Trasladar lo que estaba escrito a la pantalla también fue un proceso de experimentación. La manera de representar el channeling, la máquina y todo lo que sucede en esa escena surgió mucho del trabajo con los actores y la improvisación.

—¿Qué camino puede tener The Channeling? ¿Hay un circuito de películas así?

—Hay todo un universo de found footage, un subgénero que despierta bastante interés, aunque tiene un público de nicho. Para mí, la película pertenece al universo de internet y del streaming. Los productores que financiaron el proyecto también distribuyen películas a través de YouTube, así que su destino más lógico es el streaming y la posibilidad de llegar directamente al público.

—¿No le daba miedo estar filmando en medio de una isla, en un bosque, a medianoche, convocando a esos seres?

—Sí, claro. The Channeling fue una experiencia que me llevó bastante lejos. La película me afectó. Sentí que había entrado demasiado profundamente en un territorio desconocido que puede llegar a enloquecerte. Es una clase de terror muy diferente al de Al morir la matinée, en la hay un asesino, sangre, violencia y elementos muy físicos, un terror más directo, vinculado con el gore y las imágenes gráficas. En The Channeling el miedo es mucho más insidioso. Tiene que ver con las creencias, con lo desconocido, con la posibilidad de trascender y con el más allá. Cuestiones que despiertan otro tipo de inquietudes.