Remake de una película menor de Claude Chabrol, La mujer infiel (1969), más conocida por la versión de Adrian Lynne con Diane Lane y Richard Gere (Infidelidad, 2002), en manos del ruso Andrey Zvyagintsev el adulterio parece hasta una excusa. La base está: Gleb (Dmitriy Mazurov) es un ejecutivo de una de las empresas más importantes de una ciudad rusa ficticia que descubre que su esposa, Galina (Iris Lebedeva), le está siendo infiel. Por ahí el asunto deriva en la violencia que ya estaba en Chabrol, pero que Zvyagintsev convierte en una gran escena: la muerte es un asunto feo.

No es el único problema que atraviesa Gleb. El alcalde le hace saber, a él y a otros empresarios, que necesitan entregar 14 empleados (de ahí lo del Minotauro del título) para enviarlos a pelear en la guerra de Ucrania. Mandarlos al frente es mandarlos a la muerte. Gleb va a tener que tomar otra decisión fría para complacer al alcalde y a Vladimir Putin, que observa desde un retrato presidencial.

Con eso, y el habitual pulso de Zvyagintsev, Minotauro va al Oscar representando a Francia (el país donde el director, opositor al gobierno ruso, está exiliado desde 2020) y aparece mencionada en más de una categoría.

La película es un duro retrato de una pareja y de una sociedad amenazada en varios frentes. Unos tanques de guerra transportados por un tren, la corrupción al servicio de los poderosos y un statu quo que debe mantenerse aunque haya que sacrificar gente trazan un panorama desolador. Una de las grandes películas del año.

Minotauro [* * * * *]

Origen: Francia-Letonia-Alemania, 2026. Director, editor: Andrey Zvyagintsev. Guion: Zvyagintsev, Simon Lyashenko, basado en la película “La mujer infiel” de Claude Chabrol. Fotografía: Mikhail Krichman. Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine. Con: Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Varvara Shmykova, Juris Zagars, Anatoliy Beliy. Duración: 142 minutos. Estreno: 19 de noviembre, en cines.

