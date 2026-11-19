Paul Sonne, The New York Times

Cuando el cineasta ruso Andréi Zviáguintsev se sentó en París, hace poco más de cuatro años, a escribir una versión rusa de un thriller de la nouvelle vague, comprendió que faltaba algo.

Su intención era conservar la trama central de la película de Claude Chabrol de 1969, La mujer infiel sobre un empresario que sospecha que su esposa lo engaña (hay una versión de 2001 con Richard Gere y Diane Lane). Pero Zviáguintsev consideraba que la historia necesitaba una nueva línea argumental vinculada al ámbito laboral del protagonista: algo que reflejara en qué se había convertido su Rusia natal desde que el presidente Vladímir Putin invadió Ucrania.

“Tenía que ser una declaración, una película que diera testimonio de la época”, dijo Zviáguintsev, que vive en Francia y es conocido sobre todo por Leviatán (2014), que estuvo nominada al Oscar. “La única pregunta era cómo hacerlo”.

Aproximadamente una semana después de que Zviáguintsev comenzara el proyecto, en 2022, Putin anunció una “movilización parcial”, es decir, un reclutamiento militar, que llevó a cientos de miles de hombres a huir de Rusia para evitar ser enviados a morir en Ucrania. Uno de los amigos del director lo llamó desde una ciudad del interior de Rusia, angustiado. Le contó que el alcalde había convocado a él y a otros empresarios para preguntarles cuáles de sus empleados debían ser enviados al frente.

Entonces, Zviáguintsev tuvo una revelación. Llamó a su coguionista, Simon Lyashenko, y le dijo que ya sabía cuál iba a ser la segunda línea argumental.

El resultado es Minotauro, una tensa película sobre la complicidad y la monstruosidad en el matrimonio y la guerra, que se estrena hoy en Uruguay. La película obtuvo el Gran Premio en Cannes y fue elegida por Francia para competir por el Oscar a mejor película internacional, a pesar de haber sido filmada íntegramente en ruso.

Rodada en Riga, Letonia, Minotauro cuenta la historia de Gleb (Dmitriy Mazurov), un ejecutivo de una ciudad ficticia del interior de Rusia que comienza a sospechar que su esposa (Iris Lebedeva) le es infiel, justo cuando su empresa empieza a recibir presiones del alcalde para colaborar con el reclutamiento impulsado por Putin.

En un contexto en el que la censura de guerra, cada vez más agresiva, restringe la producción cinematográfica en Rusia desde la invasión, Minotauro es el primer gran drama en lengua rusa que muestra sin eufemismos cómo la guerra transformó la sociedad rusa. Aunque la película de Zviáguintsev está lejos de ser un relato bélico convencional o un manifiesto político.

Muchos directores que permanecieron en Rusia durante la guerra se volcaron a filmar películas fantásticas e históricas, evitando los temas contemporáneos que podrían entrar en conflicto con las nuevas e imprevisibles reglas del Kremlin. Quienes abordan la guerra en la pantalla, en su mayoría, hacen propaganda.

Zviáguintsev trabaja ahora en circunstancias muy diferentes de aquellas en las que realizó Leviatán, la historia de un mecánico de un pueblo del Ártico ruso aplastado por la corrupción de una pequeña localidad.

Cuando Leviatán alcanzó reconocimiento internacional, los fervientes partidarios de Putin arremetieron contra Zviáguintsev por exponer ante el mundo la degradación moral de las instituciones rusas. Un destacado analista político ruso llegó a decir que el director debía pedir perdón al pueblo ruso, mientras que el ministro de Cultura del país anunció que el Estado dejaría de financiar películas que mostraran una “Rusia de mierda”.

Cuando Minotauro se estrenó en Cannes, Zviáguintsev llevaba nueve años alejado del circuito cinematográfico. Durante ese período había perdido tanto la salud como su patria.

A mediados de 2021 recibió en Moscú la vacuna Sputnik V contra el covid-19, posiblemente cuando ya tenía el coronavirus sin saberlo, y pocos días después cayó gravemente enfermo. Perdió gran parte de su capacidad pulmonar, sufrió un peligroso coágulo sanguíneo, desarrolló una sepsis y pasó varias semanas en coma inducido, antes de contraer el síndrome de Guillain-Barré, que lo dejó sin poder mover los brazos ni las piernas. Durante ese proceso fue evacuado médicamente desde Moscú a Alemania.

Fue allí, mientras se rehabilitaba en un centro médico de Hannover, cuando un día su esposa entró en la habitación y le comunicó que Putin había invadido Ucrania. Zviáguintsev se manifestó contra la guerra y decidió que no podía regresar a su país. Finalmente se instaló en Francia. Contó que durante meses lloró desconsoladamente mientras leía cada día las noticias sobre los horrores que se estaban infligiendo a Ucrania.

Salió de aquella experiencia cercana a la muerte con una impaciencia renovada e incontenible por volver a trabajar. Sentía que su vida podía “apagarse otra vez, como una bombita de luz”, tal como había ocurrido cuando entró en coma.

Por eso, cuando un productor francés le preguntó si le intersaba hacer una nueva versión de la película de Chabrol, Zviáguintsev se puso inmediatamente en marcha.

Después de terminar el guion de Minotauro, convocó a actores rusos para las pruebas finales en Letonia, pero antes les envió el libreto para que supieran que participarían en una película que podía provocar represalias de las autoridades rusas. Les pidió que no se presentaran si no estaban dispuestos a asumir ese riesgo.

Aunque Zviáguintsev tiene una posición muy clara sobre la guerra -en su discurso de agradecimiento en Cannes exigió a Putin que “pusiera fin a la carnicería”-, considera que el lenguaje directo del cine político no es el que mejor se adapta a su trabajo.

“No puede tratarse simplemente de una declaración directa y explícita”, dijo Zviáguintsev. “Tiene que hablar de moral, de las decisiones éticas a las que se enfrenta cada individuo, y no de un relato político o de una proclama abierta y directa”.

Las películas de Zviáguintsev son célebres por su pesimismo -los finales felices no forman parte de su vocabulario-, pero en persona su convicción de que los seres humanos pueden superar las divisiones a través de una humanidad compartida resulta palpable.

“Cuando los ucranianos me preguntan: “¿Por qué hiciste una película que me lleva a sentir simpatía y compasión por estos hombres movilizados, hombres que vienen a mi país a matarme? ¿Por qué harías algo así?”, solo puedo responder una cosa: no soy yo. Son ustedes, las personas que están sentadas en esta sala”, dijo Zviáguintsev. «Ustedes pueden encontrar dentro de sí mismos la fuerza necesaria para seguir siendo humanos, lo que significa mostrar compasión por personas a las que ni siquiera se les preguntó: simplemente las reclutaron y las arrojaron al horno”.

