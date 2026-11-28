En un año en el que varias franquicias populares volverán a la pantalla grande, Disney presentó en Montevideo su programación para 2027. El anuncio incluyó nuevas películas de Los Simpson, Frozen y Star Wars, además de producciones originales para Disney+, contenidos deportivos de ESPN y propuestas vinculadas a la música y el entretenimiento en vivo.

La presentación se realizó el jueves en el hotel Sofitel de Carrasco, ante anunciantes, agencias y socios comerciales de la compañía. Conducido por la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla y el actor uruguayo Pablo Turturiello, el Upfront Disney 2027 sirvió para adelantar los principales contenidos que llegarán a los distintos canales y plataformas del grupo.

Uno de los anuncios más destacados estuvo relacionado con el cine. Disney prepara un año cargado de animación y regresos de personajes conocidos. Entre ellos estará una nueva película de La era del hielo, que llevará a sus protagonistas a un mundo de lava, volcanes y dinosaurios. También llegará Gatto, una producción de Disney y Pixar ambientada en Venecia, que tiene como protagonista a un gato negro que trabaja para la mafia felina.

La programación incluirá además la película de Bluey, prevista para agosto de 2027, y el regreso de Los Simpson a los cines, con una nueva película anunciada para setiembre. Otro de los títulos fuertes será Frozen 3, que reunirá nuevamente a Anna y Elsa en una aventura con canciones inéditas y una nueva villana.

La ciencia ficción también tendrá su lugar con Star Wars: Starfighter, que dirige Shawn Levy y protagoniza Ryan Gosling, que llegará a los cines en mayo de 2027. El anuncio se enmarca, además, en las acciones que Disney prepara por los 50 años de la primera película de Star Wars.

Entre las producciones latinoamericanas se destacó Un funeral y medio, comedia que unirá por primera vez a Guillermo Francella y Adrián Suar, que llegará a los cines en marzo del próximo año.

Disney+ y ESPN.

El catálogo de Disney+ también tendrá incorporaciones de distintos géneros. Durante la presentación se adelantaron ficciones como la esperada Zambrano, un spin-off de El encargado protagonizado por Gabriel “Puma” Goity, y La emperatriz divorciada, un drama coreano que combina romance, intrigas y disputas por el poder que ya estrenó sus primeros capítulos en la plataforma. También se mencionaron nuevas producciones latinoamericanas y contenidos de entretenimiento.

Por su parte, ESPN tendrá un calendario deportivo especialmente cargado. Con Diego Latorre y Alina Moine en el escenario, la compañía destacó las transmisiones de la Copa Libertadores, Champions League, Fórmula 1, NBA y el Mundial de rugby, además del regreso del MotoGP a Buenos Aires. También habrá una cobertura especial del fútbol femenino y de las principales competencias internacionales.

Luego de "Star Wars en concierto", en 2027 llegará "Indiana Jones" en concierto. Foto: Archivo. Foto: Difusión

La propuesta no se limitará a las transmisiones en vivo. Entre los contenidos anunciados figura Cuando el mundo se detiene, producción de ESPN Films sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, que llegará a Disney+ el 18 de diciembre.

La música y las experiencias en vivo también tuvieron su espacio. Radio Disney, que según la compañía se encuentra entre las tres emisoras más escuchadas de Uruguay, se podrá escuchar a través de la plataforma Disney+ desde el año próximo. Y además se anunció que llegará Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, con orquesta en vivo dirigida por Ezequiel Silberstein.

El encuentro tuvo también un componente local. Alejandro Gowland, director de Ad Sales para el Cono Sur de Disney, destacó la importancia de Uruguay para la compañía y señaló que el 96% de las personas de Latinoamérica es fanática de al menos una de las franquicias de Disney.

“Ser la casa de los fans es un privilegio, pero también una responsabilidad, porque detrás de cada uno hay gente, recuerdos, historias y emociones”, dijo en la apertura.

Con una programación que combina grandes franquicias internacionales, producciones regionales y deportes en vivo, Disney busca mantener su conexión con las audiencias uruguayas a través de sus distintas pantallas y plataformas.