Karol Sevilla vuelve con "Soy Luna" y revela qué cambió desde aquella etapa: “Estoy sanando muchísimas cosas”

Después de seis años sin ponerse los patines de Luna Valente, la mexicana Karol Sevilla volvió a enfrentarse a uno de los desafíos más importantes de su regreso a Soy Luna: recuperar los movimientos de un personaje que, en la ficción, es campeona mundial de freestyle. El miedo a no estar a la altura duró poco. Su entrenador le recordó que el cuerpo tiene memoria y ella terminó reencontrándose con una sensación que define como difícil de explicar: volver a sentir alas.

La actriz mexicana de 26 años regresó al universo de la serie de Disney con una cuarta temporada que volvió a reunir a una generación de fanáticos con los personajes que acompañaron su infancia, y esa es la excusa para el regreso de Soy Luna a Uruguay. La repercusión en redes sociales, los debates por las parejas de la ficción y el reencuentro con sus compañeros son parte de esta vuelta que tendrá su versión en vivo.

El tour de Soy Luna llegará al Antel Arena el 17 de noviembre (entradas a la venta por Tickantel), con Sevilla y buena parte del elenco nuevamente sobre el escenario. Para la actriz y cantante, esta vuelta tiene un sabor diferente: ya no es la adolescente que combinaba las grabaciones, las giras y el colegio, sino una mujer adulta que aprendió a convivir con la exposición pública y a reconocer las dificultades que atravesó durante aquella etapa.

En charla con El País, Sevilla habla del reencuentro con sus compañeros, la reacción de los fanáticos ante la nueva temporada y las diferencias entre la gira de entonces y la que está por comenzar. También recuerda el momento en que la presión y la distancia de su familia la llevaron a atravesar una depresión.

Karol Sevilla en el show de "Soy Luna". Foto: Pochoph

—¿Qué te pasó la primera vez que volviste a ponerte los patines de Luna después de tantos años?

—Fue muy loco, porque a veces aparece ese miedo de volver a hacer algo que en su momento era súper fácil y hacías con los ojos cerrados, pero que, cuando dejás de hacerlo, de repente te hace pensar: “¡Uy, uy, uy!”. Me acuerdo de que estaba con Juanpi, el coach de patín que nos enseñó desde el día uno, y le dije: “Juanpi, tengo miedo”. Cuando leía el libreto y veía que Luna era campeona mundial de freestyle, pensaba: “¡Ay, no!”. Hacía como seis años que no patinaba. Pero me miró y dijo: “El cuerpo tiene memoria. El cuerpo va a recordar qué tiene que hacer en cuanto te pongas los patines”. Y fue como: “¡Wow!”. Tenía razón. Aunque las caídas no sé por qué duelen más; antes no dolían tanto. La verdad es que volver a ponerme los patines y regresar fue la mejor decisión que tomé este año. Volver a sentir alas es una sensación que no te puedo explicar.

—La cuarta temporada generó mucha repercusión en redes sociales, especialmente por su final y las parejas que los fanáticos quieren ver juntas. ¿Cómo viviste esa reacción?

—Es muy interesante ver la respuesta de la gente, porque demuestra que Soy Luna es un fenómeno súper importante. Una generación creció con nosotros y hoy hay una nueva generación que está creciendo con nosotros, que son muy chiquitos. De repente, ver toda esta problemática en redes sociales de querer ver a tu favorita con su favorito, con estos famosos shipeos, ha sido una locura. No sabés la cantidad de mensajes que recibí. Me dijeron hasta de qué me iba a morir. Hoy me río, pero en su momento me asusté muchísimo. A veces la gente cree que el artista tiene que meter mano en la historia, pero nosotros estamos interpretando personajes. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasa.

—¿Y cómo llevás los comentarios negativos y los reclamos de los fanáticos?

—He aprendido a sobrellevar el hate. Estamos en una sociedad en la que todo pasa por las redes sociales y parece que un comentario negativo pesa más que 40.000 positivos. Siento que hoy sé qué leer, a qué prestarle atención y a qué no. En su momento viví mucho hate y aprendí a manejarlo. Imaginate si tuviera que salir a dar declaraciones constantemente sobre todo lo que pasa. ¡Me la pasaría en vivo todo el día!

Elenco de "Soy Luna". Foto: Pochoph

—¿Cómo fue el reencuentro con Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto?

—Fue maravilloso. Me acuerdo de que entramos a los mismos estudios donde grabamos Soy Luna, y empezamos a hacer una lectura del primer capítulo. En cuanto escuchamos las voces, fue como si no hubiera pasado el tiempo. En el set decíamos que parecía que nos habíamos ido de vacaciones y habíamos regresado para hacer una nueva temporada. Como si hubiéramos puesto la vida en pausa. Además, todos están igualitos, seguimos teniendo la misma cara. Siento que no pasó el tiempo y fue maravilloso volver a trabajar con cada uno de ellos.

—Hay una generación que conoció la serie cuando era chica y que ahora va a reencontrarse con ustedes, diez años después. ¿Qué te genera pensar que esos fanáticos hoy son adultos y que, al mismo tiempo, hay niños que están descubriendo la historia?

—Me emociona muchísimo. De verdad, estoy demasiado emocionada y me urge que empiece el tour. Me da mucha intriga pensar que aquella niña que nos veía cuando era chiquita hoy es adulta, mientras que otra niña está creciendo con nosotros. Es una emoción gigante volver a encontrarnos con ellos. Me parece maravilloso volver a compartir esto con el público y despedirnos literalmente tirando la casa por la ventana.

—¿Disfrutás más de esta experiencia ahora que cuando hiciste la serie y las primeras giras?

—Sí, porque en aquel momento tenía una presión muy grande: hacía la serie, la gira y, al mismo tiempo, estudiaba en el colegio. Imaginate, eran muchas cosas. Siento que durante el último tour empecé a vivir una depresión muy grande. Extrañaba mi país, mi casa, mi familia, mi comida. Hasta las cosas más tontas. Fue cuando empecé a decaer y siento que no disfruté esa última gira en lo absoluto. Hoy, siendo adulta, estoy demasiado contenta para poder vivirlo de otra manera. Veo la vida desde otra perspectiva y estoy sanando muchísimas cosas. Amo esta versión de mí misma porque soy mucho más libre.

—¿Qué esperás del reencuentro con el público uruguayo en el Antel Arena?

—Estoy feliz de visitar Uruguay, de estar en Montevideo. De verdad, estoy emocionada y me urge que llegue el 17 de noviembre para que vean este show que estamos preparando con muchísimo amor. Va a valer mil por ciento la pena ese boleto; y si no, vayan a mis redes y me dejan un mensajito.