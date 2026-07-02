"Soy Luna" vuelve a Uruguay por su reencuentro: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas

Después de diez años de su debut, Soy Luna volverá a reunirse con sus fanáticos sobre los escenarios. El elenco de la exitosa serie de Disney anunció Soy Luna Tour, El Último Show, una gira que recorrerá distintos países de Latinoamérica y tendrá una parada en Uruguay.

La cita en Montevideo será el 17 de noviembre en el Antel Arena. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 6 de julio a las 13.00 a través de Tickantel.

El espectáculo reunirá a varios de los protagonistas originales de la ficción: Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, quienes estarán acompañados por un cuerpo de bailarines. El repertorio incluirá las canciones más recordadas de la serie junto con temas de la nueva temporada.

El anuncio coincide con el inminente estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la continuación de la historia que llegará a Disney+ el 24 de julio. La producción retomará las aventuras de los personajes originales, incorporará nuevas canciones y sumará personajes inéditos.

Estrenada entre 2016 y 2018 por Disney Channel, Soy Luna se convirtió en uno de los mayores fenómenos juveniles de la región. Según datos de Disney, las tres temporadas originales alcanzaron a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica, fueron emitidas en cerca de 150 países y dobladas a 15 idiomas.

El éxito también se trasladó a los escenarios. La gira internacional de la serie reunió a más de un millón de espectadores con presentaciones en América Latina y Europa, mientras que su música dio origen a seis álbumes de estudio con certificaciones internacionales.

Con este regreso, la franquicia buscará reencontrarse con la generación que creció siguiendo la historia de Luna Valente y, al mismo tiempo, presentar una nueva etapa a los espectadores que conocerán la serie por primera vez.

Además de Montevideo, la gira visitará ciudades de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.