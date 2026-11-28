La estructura de Otra que yo se divide en cinco actos: “La que debía ser”, “La que corre”, “La que se mira”, “La que se piensa” y, finalmente, “La que es”. A lo largo de cada uno, Elisa Lieber aborda distintas facetas de sí misma: parte de su historia familiar, su carrera, su relación con el tiempo y la maternidad, entre otras.

No lo hace con el afán de brindar respuestas, sino más bien poner preguntas sobre la mesa a través de las contradicciones que la habitan. A través de la escritura, va conociéndose. Ella misma lo dice: quería ser una mujer imposible, una que lo contuviera todo. Al final, demuestra que es una mujer cuya identidad está en constante movimiento, con los afectos como puntos cardinales.

Su historia personal lo demuestra: periodista de profesión, dio sus primeros pasos en la revista Tres, trabajó en AFP, oportunidad que hizo que resida en Francia por algunos años, produjo Código País y El Origen, junto a Juan y Facundo Ponce de León. Volvió a AFP, pero a un departamento nuevo llamado Factstory, dedicado al fact checking. Hoy en día, está detrás de Periplo, una productora de contenidos periodísticos uruguaya.

Con sus vivencias y sus contradicciones como punto de partida, en Otra que yo Lieber incita a que sus lectores se piensen a sí mismos. Sobre esto, conversó con El País.

Elisa Lieber y Juan Paullier, creadores de Periplo Agustín Paullier

—¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

—Cuando me fui de Factstory empecé publicar en Instagram columnas sobre las contradicciones de la vida contemporánea. Les empezó a ir rebien y tuvieron bastante repercusión. Empecé en marzo del año pasado y este setiembre me llamaron de Penguin y me ofrecieron escribir algo, podía ser algo relacionado a las columnas o más como investigación periodística. Ahí me copé, me vino un miedo también, nunca soné con escribir un libro. Empecé a buscarle una forma y a pensar qué quería decir. Durante toda mi vida traté de ser muchas mujeres al mismo tiempo: la profesional, la madre, la hija, el cuerpo, todo junto. Y en algún momento me di cuenta de que lo que me pasaba es que yo estaba buscando una mujer imposible a la cual nunca iba a llegar. Entonces, a partir de pequeñas escenas de la vida cotidiana y observaciones, me fui haciendo preguntas a partir de eso.

—¿Cómo es pasar de una voz escrita periodística a una narrativa en la que contás mucho de tu vida?

—Mucha gente me dice: “Ahora que leí el libro te conozco mucho más”, pero conoce una versión mía que yo quise compartir. Tengo un límite en lo que me expongo, tuve cuidado en no herir al otro ni a mí misma. herirme a mí misma. Me parece que la escritura tiene mucho de eso de: “Esto no solo me pasa a mí”, y me parece que lo que pasó en redes con las columnas es que generan discusión. No tengo las respuestas, lo que hago es mirar las contradicciones.

"Otra que yo".

—Al respecto de cuidar al otro, el libro denota que tu identidad está muy definida por tus afectos.

—Sí, uno está conformado por todos los que te rodean. Yo hablo de una cosa que suena cursi, pero es tratar de buscar la ternura y la revolución del cariño. Hoy en día, se caen abajo muchas cosas que nos rodean, entonces, hay que pensar qué podemos hacer nosotros. Por lo pronto, ser cariñosos con las personas y recuperar las partes lindas. No una visión edulcorada, porque tiene miles de contradicciones y cosas que no me gustan para nada de mí misma, y a veces es mucho más fácil hablar del otro que hablar de uno mismo.

—El tiempo es algo que está presente de manera constante en Otra que yo. ¿Cómo te llevás con eso?

—Tengo una obsesión con el tiempo en diferentes planos, el cronos y el kairós, que es ese momento en el que ocurre algo que vos no estás buscando, pero es cuando tiene que ocurrir. Es mucho más importante a veces el camino que la recompensa, como decía el Maestro Tabárez. Nos pesa el tiempo porque tenemos la muerte ahí soplándonos la nuca. Somos una generación apurada, pero también hay momentos para todo. En mi carrera tuve momentos en los que fui freelance y otros en los que necesité un trabajo estable con aguinaldo y salario vacacional por motivos personales. También tuve momentos en los que mi foco estaba en la maternidad y no en el trabajo.

—Escribís sobre el paso del tiempo reflejado en el cuerpo con mucha honestidad. ¿Pensaste en aquellas mujeres que pasan por lo mismo y pueden identificarse?

—Cuando uno habla del cuerpo se ve como algo superficial o trivial, cuando hay gente que no puede preocuparse por eso. Es un tema que me atraviesa. Son preguntas que nos hacemos, que me hago yo yendo a un dermatólogo a que me mire la cara mientras me pregunto: “¿Por qué estoy haciendo esto?”. Está la cultura, la sociedad, la familia. Esto de no opinar sobre cuerpos ajenos, que es hiperdeseable y trato de practicarlo, pero yo opino sobre el mío y es parte de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué todos tratamos de terminar siendo el mismo cuerpo?

—¿Hay algo que hayas descubierto de ti misma en el proceso de escritura del libro?

—Lo que me di cuenta escribiendo el libro es que estoy llena de contradicciones. Durante toda mi vida traté de ser coherente, eso de: “Yo pienso esto y hago esto en consecuencia. Y esto que hace el otro está mal”. A veces la complejidad también es un refugio, porque como todo es muy complejo yo no puedo hacer nada. Hay cosas que uno puede cambiar o que puede hacer que están buenas y la base, para mí, es el cariño, la ternura, el respeto por las cosas y el otro.