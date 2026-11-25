Hay escritores que consiguen que sus lectores quieran volver una y otra vez a los mundos que construyen. La española Dolores Redondo es una de ellas. La escritora se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la novela negra en español con la Trilogía del Baztán (El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta), que conquistó a millones de lectores y fue adaptada al streaming.

En 2016 obtuvo el Premio Planeta por Todo esto te daré, que es la ganadora más vendida de los últimos 10 años. Y siguió con nuevas historias, como Los Valles Tranquilos, centrados en la psicóloga forense Nash Elizondo, que abrió con Esperando al diluvio y continuó con Las que no duermen NASH.

Con millones de lectores en 39 idiomas, Redondo publicó Todas las noches, todas las ciudades, que continúa esa serie y donde vuelve a los temas que atraviesan su literatura: la identidad, los secretos familiares y los límites entre realidad y ficción. Esta vez, la historia tiene como protagonista a Benedict Newman, padre Nash y escritor que, tras ser interrogado por la policía por unos crímenes idénticos a los que narra en su última novela, despierta convencido de ser Colt Star, el detective de sus propios libros.

Dolores Redondo. Foto: Carlos Ruiz B.k

—En tus novelas los vínculos familiares tienen un lugar importante. En esta nueva historia, Nash se reencuentra con su padre. ¿Por qué volvés una y otra vez a esos vínculos?

—No tiene tanto que ver con la familia como con la construcción de la identidad. Con la preocupación por quién eres realmente, quiénes somos y esa narrativa interna que cada uno construye. Es vital saber quién eres, qué sangre corre por tus venas. Aunque no te hayas criado con tus padres biológicos, existe una necesidad de completar esas piezas del puzle que te conforman. Muchas identidades están construidas sobre mentiras. A veces mentiras piadosas, secretos familiares porque se considera mejor así, para evitar daños o traumas. Pero en lo que tiene que ver con nuestra propia identidad, lo mejor es la verdad.

—Colt Star tiene características de los grandes detectives de la novela negra clásica. ¿Disfrutaste creando ese personaje?

—Sí, tiene el perfil de Philip Marlowe: una masculinidad manifiesta, muy seguro de sí mismo, con un código moral dudoso, con sus propias normas que aplica a rajatabla y convencido de que está en la ciudad donde ocurren sus novelas. Me ha encantado escribirlo porque es un personaje un poco fuera de moda. No pega hoy un detective con esa manera de proceder, con su lenguaje, masculinidad, modo de dirigirse a las mujeres y transitar el mundo.

Portada del libro "Todas las noches, todas las ciudades". Foto: Difusión.

—La novela también tiene un juego metaliterario muy fuerte: el protagonista es un escritor que escribe una historia parecida a la que estás escribiendo vos. ¿Qué te permitió explorar ese recurso?

—Esto es metaliteratura pura. Ese escritor escribe la misma novela que yo. En literatura, sobre todo novela negra, la misión del escritor es que no se noten las costuras. Sin embargo, en la metaliteratura justamente hay que mostrarlas para que el lector tenga una sensación de un laberinto de espejos, donde lo que estás viendo a veces es tu propio reflejo; y no siempre es verdad. Ha sido desafiante porque me ha permitido hablar también de la creación literaria y de cómo los personajes ocupan tu mente. En la historia de la literatura ha ocurrido varias veces que escritores han llegado a confundirse con sus personajes.

—¿A vos te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez sentiste que un personaje se mezclaba con tu propia identidad?

—Sí, sí me ha pasado. De hecho, la estructura de esta novela parte de ahí. Aunque tenía bastante decidido lo que iba a ocurrir y sabía que Nash conocería a su padre y que él sería escritor, hablar de disociación parte de mí y de una experiencia personal.

Un día iba por la calle y pensé que yo pasaba por esa calle cuando era pequeña para ir al colegio. Pero no era yo. Yo no pasaba por esa calle para ir al colegio, ni siquiera vivía allí. Era el lugar donde vive Amaia Salazar. Era ella la que pasaba por esa calle. Eso me llevó a buscar experiencias similares en otros escritores. Miguel Delibes dedicó buena parte de su discurso del Premio Cervantes a hablar de esas entidades que venían a vivir a su cabeza durante un tiempo mientras escribía una novela. A veces se iban, otras veces se quedaban, y él no estaba muy seguro de cuál de todas las cabezas que tenía en su interior se quedaría al mando si fallaba la suya.

—¿Qué hace que un lector pueda creer una historia, incluso cuando lo que se cuenta es completamente extraordinario?

—Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer las emociones auténticas. Te habrá ocurrido muchas veces que estás leyendo un libro y, aunque la escena que te cuentan sea muy cotidiana, hay algo que te hace pensar: no me lo creo. ¿Por qué? Porque lo está fingiendo. En cambio, un escritor puede contarte una invasión extraterrestre y tú te la crees. ¿Por qué? Porque sus emociones sí son auténticas. Ese hombre o esa mujer, mientras está escribiendo, está sufriendo lo mismo que se siente en una invasión, en una guerra, cuando tienes que luchar por tu vida, sobrevivir, cuando estás angustiado o asustado. La honestidad es el precio que pagamos para comunicarnos con el lector. Hay que preservarla. A veces, mientras lees una escena, piensas que esa persona ha vivido algo así. Lo notas en la viveza, en la crudeza con la que describe una emoción. Y eso te toca.

Dolores Redondo. Foto: Carlos Ruiz B.k

—Habías anunciado que Los Valles Tranquilos sería un cuarteto. ¿Sigue en pie ese proyecto?

—El proyecto inicialmente era que fueran cuatro novelas. Ahora mismo está en construcción y solo puedo decirte que es imposible que una novela no te lleve a otra. Yo planeo mucho mis novelas, sobre todo la arquitectura, hacia dónde quiero ir para lograr esa vuelta de tuerca. Pero la escritura está viva y es imposible controlarla tanto. En ocasiones, mientras vas escribiendo, haces un hallazgo maravilloso y dices: tengo que explorar esta vía también. Quizá no cabe en esta novela porque me llevaría para otro lado, pero esto lo contaré en otra. Me lo guardo aquí. Así es como a veces las historias crecen de una manera enorme.

—Hace casi diez años ganaste el Premio Planeta con Todo esto te daré. ¿Qué significó para tu carrera?

—Tengo que decir que cada ganador del Premio Planeta te contará la historia según cómo le haya ido. En España se dice: "Te cuentan la feria según te ha ido". A mí la feria me fue muy bien, porque no solamente gané el Premio Planeta aquel día, sino que lo he estado ganando durante estos diez años. Es el Premio Planeta más vendido hasta ahora en los últimos diez años. Ha sido un libro muy querido, muy amado por mis lectores, una novela que me ha dado muchísimas alegrías y que ha hecho que muchos lectores se acercaran a mí, me conocieran por esa historia y luego se quedaran a vivir conmigo en mis novelas.

Con el Premio Planeta ocurre una cosa: tú ganas el premio, pero después los lectores deciden si te lo has merecido o no. Ellos son los que dicen si lo mereces y los que hacen que sigas ganando ese premio durante los años siguientes, una y otra vez, porque continúan comprando y recordando tu novela. En mi caso es una novela muy querida. En los diez años anteriores había sido Eduardo Mendoza y ahora llega nuestra querida Isabel Allende, que seguramente me superará y venderá muchísimo más que yo. Yo estaré aquí aplaudiéndola porque, en su caso, creo que es muy bien merecido.

—Hablás de Isabel Allende con mucho cariño. ¿Qué admirás de su literatura?

—A mí me da igual lo que me cuente Isabel, porque escribe tan bonito, escribe tan bien, que el viaje es increíble. Casi me da igual lo que me esté contando. Amo la belleza y creo que Isabel es la belleza en la literatura. Todo lo que escribe es bello. Después puedes decir que una novela te interesó más, que otra te tocó menos o que te sentiste más inmersa en una historia que en otra. Pero es bella siempre.

—Tus libros también han tenido una vida importante en el cine y la televisión. ¿Cómo te llevás con las adaptaciones?

—En primer lugar, tengo que decir que me he criado viendo cine. Mis fines de semana eran ver películas en casa, después ir al cine parroquial y ver más películas, y el domingo ir a otro cine. El cine siempre estuvo muy presente. Respecto a las adaptaciones, yo siempre voy a dirigir a los lectores hacia los libros. Los libros los he creado yo y puedo responder por ellos al cien por ciento. Hay algo que aprendí con la primera adaptación de El guardián invisible: cuando más de 200 personas trabajan directamente en una película, y muchas más indirectamente en los laboratorios y en la posproducción, es imposible que tantas personas no aporten un granito de arena. Con tantos granitos de arena se hace una playa. He aprendido a ser agradecida. Creo que hicieron un trabajo muy honesto y muy honrado. Y, más allá de todo esto, a quien no le gusten las adaptaciones también lo comprendo. No hay nada como tu propia imaginación. Pero también hay que entender que, a veces, una película es el camino para que alguien llegue a un libro. Hay mucha gente que ve una película y después dice: "Ahora voy a leerme las novelas". Y eso también es maravilloso.