Es irónico, o quizás no tanto, que Un hombre entre paréntesis, el retrato de Mario Levrero que escribió Mauro Libertella, no pudiera conseguirse en Uruguay. Editado en 2019 a través de una editorial chilena y encargado y editado por Leila Guerriero, finalmente tiene edición local y corregida a cargo de Estuario Editora. La noticia es un acontecimiento.

Quizás el más raro de los raros de la literatura latinoamericana, Levrero era un personaje tan inclasificable como su obra. Libertella —argentino y novelista asociado a la autoficción— lo construye a partir de testimonios del mismísimo protagonista (quien falleció en 2004, a los 64 años), así como de su entorno personal y familiar y de los alumnos que dejó en sus legendarios talleres.

Levrero escribió textos policiales, autorreferenciales y fantásticos, crucigramas e insólitos programas de computación. El discurso vacío y La novela luminosa son sus obras más importantes, pero cada uno puede armar su propio mapa levreriano.

En charla con El País, Libertella trazó el suyo, además de contar cómo fue el Levrero con el que se encontró para hacer este libro fundamental.

Mauro Libertella Foto: Estefanía Leal

-¿Por dónde entrar a un escritor como Levrero?

-Es una pregunta realmente difícil porque hay un Levrero para cada gusto. Y seguro haya alguno que no te guste. Yo me fasciné con él y escribí un libro sobre su obra, pero no me gusta todo lo que escribió. Hay muchos Levreros: el de la primera etapa, más kafkiana; el de la Trilogía Luminosa; el de las novelas policiales; el más esotérico; el de los cuentos delirantes y de humor grotesco; el de la historieta; y el de la etapa final, autobiográfica, diarística y de autoanálisis.

-Siempre en una búsqueda.

-Sí. Había algo de aburrirse y pasar a otra cosa, pero, además, necesitaba ganarse la vida: el dinero siempre era una necesidad. Aunque tendemos a colocar la literatura y el arte en un lugar elevado, asociado exclusivamente a lo estético, en nuestros países la producción artística está muy condicionada por las circunstancias económicas. Levrero escribía porque se le ocurría algo, porque necesitaba dinero o porque tenía que producir rápidamente para pagar el alquiler. Esa versatilidad y esa sensación de no saber por dónde iba a salir en el próximo texto también tenían que ver con que necesitaba hacer un poco de todo. Sin embargo, decidió vivir con lo justo para protegerse de aquello que no le gustaba: el trabajo en relación de dependencia y cualquier cosa que pudiera amenazar ese ocio que tanto procuraba resguardar.

-¿Y cómo sería su mapa levreriano?

-Puedo recomendar una entrada que -aunque mis libros preferidos de Levrero son El discurso vacío, La novela luminosa, El alma de Gardel y Burdeos, 1972- no va a espantar a nadie: Dejen todo en mis manos, una novelita entre policial y humorística. Fue uno de sus primeros libros y uno suele asociar las lecturas con la propia experiencia autobiográfica. Lo tengo ligado a mi descubrimiento de Levrero, así que creo que puede funcionar para otros lectores. Es un libro amable, corto y muy entretenido. No es completamente delirante, porque ese costado también puede resultar difícil para cierto tipo de sensibilidad.

-No hay mucho testimonio audiovisual de él...

-No hay entrevistas en YouTube ni demasiados registros audiovisuales. Fue uno de los últimos escritores analógicos: no hay casi rastros suyos en las redes sociales ni en los formatos que hoy utilizamos para registrar a las personas. Por lo que me contaban, había algo en su cadencia, en su manera de hablar y en su tono de voz. Evidentemente, tenía gracia y lo que podríamos llamar carisma.

-Los alumnos de sus talleres recuerdan lo fundamental que fue en su vida y en sus carreras. ¿Cómo era realmente como maestro?

-Hay muchas maneras en las que un escritor puede influir en las generaciones siguientes. Las influencias pueden ser positivas o tóxicas, cuando un escritor quiere que los jóvenes que lo admiran escriban como él, que sean sus epígonos. Es una forma extraña de buscar la posteridad. Ese no fue el caso de Levrero. Es cierto que hay autores cuya búsqueda literaria o cuyo estilo se parece más a los de él, pero creo que la influencia que tuvo en muchos de los escritores que estuvieron cerca de él fue, sobre todo, de carácter personal: su capacidad de destrabar algo que percibía que estaba dificultando el camino de los demás y decirles algo que los ayudara.

-El libro construye un personaje, Levrero, pero también resulta muy interesante el universo de personajes que lo rodeaban. Muchos de ellos fueron sus amigos y forman una especie de comunidad con sus propios habitantes.

-Cuando murió Levrero, su hijo me contó que el funeral había sido un poco como un pueblo. Había algo de eso: era como el cacique freak de un pueblo de freaks. Levrero ocupaba un papel que tenía algo de maestro espiritual, psicólogo, chamán y tallerista. Lo que me quedó muy claro después de hablar con tanta gente fue su generosidad. Tenía una predisposición muy particular para vincularse con los demás.

-Por un lado, parece haber sido un padre más bien ausente o, al menos, sin demasiada vocación paterna. Pero, por otro, fue una figura paterna para mucha gente.

-Nunca lo había pensado así. Él tenía una frase: “Los libros son como los hijos: los hacés y después circulan como tengan que circular”. Pero una cosa son los libros y otra los hijos. Sin embargo, es cierto que tuvo algunos roles paternos oblicuos. Con Juan Ignacio, el hijo de Alicia, que fue su pareja más importante y albacea de su obra, ejerció como padre durante años. Y están los alumnos, jóvenes y amigos que iban a buscar esa palabra que a veces uno espera de un padre, y él tenía la disposición para ofrecerla. Su vida como padre de sus hijos biológicos es, en cambio, uno de los temas más difíciles de abordar. Ahí, en el libro, prefiero que sean los propios protagonistas quienes hablen de esos asuntos.

-Usted es un novelista. ¿Qué encuentra de novelístico en este libro?

-La vida de un autor es una novela a su manera. De hecho, Levrero tiene una frase que me ha ayudado a definir mi propia literatura: “Hoy cualquier cosa que pongas entre una tapa y una contratapa es una novela”. Y listo. Así que Un hombre entre paréntesis es también una novela levreriana.

