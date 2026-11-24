El cantante argentino Abel Pintos visitará este martes 24 de noviembre al sacerdote Juan Andrés Verde, conocido popularmente como el Gordo Verde, en el barrio Santa Eugenia de Montevideo, donde el cura desarrolla su trabajo social junto a la asociación civil Cireneos.

La visita, prevista para las 15.45, coincide con el lanzamiento de una nueva campaña de la organización, que busca sumar colaboradores para avanzar hacia el objetivo de erradicar los ranchos en Uruguay. Bajo el lema “Hasta ver un Uruguay con Rancho Cero, no vamos a parar”, la iniciativa invita a la sociedad a realizar aportes mensuales para sostener el proyecto.

El Gordo Verde es uno de los referentes de esta iniciativa, que busca brindar soluciones habitacionales a familias que viven en condiciones de extrema precariedad. A través de Rancho Cero, Cireneos instala hogares modulares con mejores condiciones de seguridad y comodidad, en un trabajo que también contempla el acompañamiento social y comunitario.

La historia del sacerdote, que dejó sus estudios de Veterinaria y su carrera en el rugby para dedicarse al sacerdocio, tomó notoriedad por su decisión de vivir en el asentamiento y acompañar de cerca a sus vecinos. Desde allí impulsa distintas iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las familias del barrio.

La llegada de Pintos a Uruguay se producirá pocas semanas después de uno de los momentos más destacados de su agenda reciente. El 9 de noviembre, el músico cantó ante el papa León XIV durante la visita del pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Argentina. Allí interpretó La llave junto al coro de los residentes de la institución, en un encuentro que combinó música, inclusión y espiritualidad.