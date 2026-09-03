De Carrasco a un asentamiento: la vida del Gordo Verde en Santa Eugenia y su rechazo al rótulo de cura villero

Juan Andrés Verde, el cura conocido como Gordo Verde, referente de la asociación civil Cireneos, fue entrevistado este lunes en el streaming En Clave País y habló de uno de los principales proyectos de la ONG, el plan "Rancho Cero", que busca erradicar viviendas precarias de los asentamientos y en su lugar colocar contenedores que cuentan con mayor seguridad y comodidad.

La última iniciativa de la ONG es una campaña bajo el lema "No vamos a parar" que busca captar donantes mensuales. "A medida que nos vamos haciendo más masivos nos llegan más situaciones de familias uruguayas viviendo en gran precariedad habitacional a lo largo y ancho del país. Este 'no vamos a parar' es como un grito que sale del corazón", apuntó. Agregó que es imposible "prometer" un número de casas que se instalarán, pero "la utopía es Rancho Cero".

"Hay muchas familias en Uruguay viviendo en pisos de barro con techos de chapa, nylon, cartón, que una lluvia como la de anoche es muy difícil de transitar; niños que por esta misma lluvia de anoche hoy no fueron a la escuela porque no durmieron bien o se les mojó la ropa. Nosotros queremos ayudar", señaló.

Lo que hace Cireneos con este plan Rancho Cero es colocar contenedores acondicionados como viviendas. En uno así vive Verde hace casi cinco años, en el barrio Santa Eugenia, tras haberse mudado desde la parroquia Stella Maris en Carrasco. Tienen dos dormitorios, baños, cocina integrada, instalación eléctrica, sanitaria y aislamiento, y la ONG los consigue por US$ 15.000 cada uno porque compra al por mayor.

Juan Andrés "Gordo" Verde en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

Cómo es la nueva vida del Gorde Verde en Santa Eugenia

Tras su mudanza de Carrasco al asentamiento de Santa Eugenia, Verde dijo estar "feliz". "Honestamente para mí es una experiencia increíble. Un barrio donde estoy contenido, donde tengo mis diferencias con los vecinos como en cualquier otro lugar, algunos incondicionales y otros que manejan cierta distancia", dijo, y puso el ejemplo de un hombre que todos los días lo espera para darle "el abrazo de las buenas noches". Allí conoció las diferencias de "pasar de vivir en el corazón de Carrasco acompañado de otros sacerdotes, con una persona que limpiaba la habitación o cocinaba rico, a pasar a vivir más solo, en un contenedor" en un barrio pobre.

Sobre los motivos de la mudanza, el cura explicó que Santa Eugenia "estaba en un momento muy complicado porque le llegaba un lanzamiento judicial". "Dialogando con el cardenal Daniel Sturla, fue una manera de decir 'queremos estar ahí' en ese momento, con la Iglesia en una capilla que construimos con los vecinos", señaló, y contó situaciones sobre el duro momento que se vivió en el lugar: "Hubo una persona que falleció de un infarto solamente por el miedo que le daba la posibilidad (de perder la casa); hubo otro joven que se quitó la vida. La vivienda es algo muy especial para todos, y a veces nosotros no somos conscientes de lo que significa para las familias que además de que sea un lugar precario te digan que te va a venir a sacar la Policía".

La otra razón por la que se mudó es su inspiración en el Padre Cacho. "Él ha sido una figura uruguaya increíble. Cuando me comparan con él siento que no le ato ni los cordones. Lo de él fue una decisión plena, absoluta, más al estilo de la Madre Teresa de Calcuta", explicó.

Por otro lado, contó que últimamente se le sumaron "muchos seguidores en Argentina" y que del otro lado de Río de la Plata lo han "encasillado como cura villero", algo que rechazó. "Yo no me considero un cura villero. Me considero un cura de Cristo para todos y cuando me quieren poner en la izquierda o en la derecha o arriba o abajo, yo digo 'no, me quedo en la cruz, unir al de arriba con los de abajo a los de izquierda con los de derecha".

Juan Andrés "Gordo" Verde en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

En contra del "asistencialismo" y la condición para obtener el contenedor

Verde afirmó que está en contra del denominado asistencialismo y afirmó que en Santa Eugenia "todo lo que donan" las personas se coloca en una "venta económica" y no se regala nada. "Las casas tampoco las regalamos, se dan en un comodato, y una vez que cumplís, al año equis podés llegar a reclamarla como propia", informó.

Detalló que "todas las familias tienen que trabajar" en función de la vivienda. Por ejemplo, cuando se instala un container hay que cumplir con una cantidad de horas de trabajo y les ha pasado de tener que cancelar entregas a último momento por la falta de colaboración.

Reconoció que el "asistencialismo" le "suena mal" pero este no puede ser el argumento para "escudarse en la inmovilidad" y no colaborar con los más necesitados.

Juan Andrés "Gordo" Verde en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

¿Cada vez menos creyentes en Dios?

Verde, consultado sobre encuestas que muestran que Uruguay es uno de los países con menor porcentaje de practicantes de la Iglesia Católica, respondió que en los lugares en donde trabaja ve gente que se acerca y quiere participar, y además nota cada vez más respeto hacia quienes comulgan.

De todas formas, reconoció "falta de credibilidad" en la Iglesia Católica, que "ha sido ganancia para otras iglesias o credos".

Verde afirmó que admira la "labor evangelizadora que hacen muchas iglesias evangélicas" pero no comparte con otras instituciones que "son falsas, truchas, usan a la gente, su debilidad y su necesidad". "Generalmente esas iglesias, que hasta me suena fuerte llamarle iglesias pero tienen ese nombre, prometen parar de sufrir y cosas que en la realidad no son, a cambio de quedarse con la ilusión de la gente, y no solamente con la ilusión", agregó en referencia al dinero.