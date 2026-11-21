La bandera de Uruguay ondea en el atardecer nublado de Plaza Independencia; el Palacio Salvo forma parte del paisaje. En el centro de la imagen, el papa León XIV camina junto al presidente de la República, Yamandú Orsi. Después de casi 40 años, un pontífice pisa suelo uruguayo. De pronto, suenan los tambores y los violines: “Botija de mi país”, de Ruben Rada, musicaliza un momento histórico.

Se suman las voces del Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños, y la escena cobra aún más fuerza. León XIV camina al compás de la canción. Ese fragmento recorre el mundo y se convierte en uno de los momentos más memorables de su visita.

“No estamos acostumbrados a ser virales”, dice Víctor Mederos, director del Coro Nacional de Niños y del Coro Nacional Juvenil del Sodre. Fue el encargado de la orquestación y de la versión coral, basada en el arreglo original de Jorge Damseaux.

Al momento de la entrevista, había pasado una semana desde el acontecimiento. Presidencia mandó un mensaje felicitando a los 250 artistas convocados, que también tocaron el Himno Nacional, el Himno Pontifício, el “Hallelujah de El Mesías” y “La Cumparsita”. A esos reconocimientos se sumaron las felicitaciones del público.

Esa misma noche, Mederos entró a ver el momento y los comentarios en redes sociales. “No recuerdo quién dijo esta frase de que los músicos somos los que menos disfrutamos de los hechos musicales. Hace que veas al detalle y pienses que algo no salió tan bueno. Pero para ver el valle hay que subirse a la montaña y con la lejanía del tiempo, uno empieza a ver la globalidad y el impacto”, explica. El director también destaca la calidad técnica de la presentación, que permitió que la música sonara bien a pesar de ser al aire libre, algo que, según señala, resulta difícil de conseguir.

The musical accompaniment on this trip so far has been absolutely majestic. https://t.co/CAvdqwx5xw — Catholic Sat (@CatholicSat) November 6, 2026

Las primeras reuniones de organización tuvieron lugar en setiembre. El proceso de selección comenzó después de que quedaran vacantes los espacios musicales previstos para la entrada y la salida del Palacio Estévez. Los himnos ya estaban definidos. Primero surgió la posibilidad de interpretar “Hallelujah” y, luego, para la salida, se buscó una canción que representara la identidad del país. La idea era homenajear a Ruben Rada, fallecido en agosto, y, tras evaluar varias opciones, se decantaron por “Botija de mi país”.

“Hay un despojo de lo solemne de los himnos. En este caso, la música habilitaba una cuestión más descontracturada, sin desprendernos del momento”, sostiene Mederos. El tiempo de preparación era acotado. La idea era lograr una propuesta de calidad, pero que fuera fácil de montar. Por eso, Mederos tomó como base el arreglo coral a capela de Jorge Damseaux. Luego, el proceso de maquetación permitió realizar los ajustes necesarios antes de llevar la pieza al ensayo del coro. El ensayo general, con todos los conjuntos -la Orquesta Juvenil Nacional, el Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños-, tuvo lugar el día anterior al evento.

Mederos explica que están acostumbrados a trabajar de esta manera cuando se trata de grandes acontecimientos. “Uno deposita plenamente la confianza en los directores. Uno ya sabe que cuando llega ahí todo está calculado”, argumenta. Además de Mederos, estuvieron al frente de los conjuntos Ariel Britos, Claudia Rieiro y Esteban Louise. Sobre el desafío de adaptar un candombe beat al formato orquestal, explica que las posibilidades de las orquestas y los coros para arreglar y componer son numerosas. Eso permite encontrar una forma de llevar una canción a otro formato sin que pierda su esencia.

Víctor Mederos. Foto: Ignacio Sánchez.

Este tipo de ocasiones, a Mederos les gusta vivirlos con “cierta inconsciencia”, aunque sea imposible despojarse de la responsabilidad. “Creo que ha sido una situación súper particular, súper emocionante para todos. Y lo transitamos con la mayor responsabilidad, con el mayor cariño y con la mayor profesionalidad”, afirma.

Que el Sodre haya formado parte de la ceremonia también es motivo de orgullo. Para Mederos, la institución tuvo la oportunidad de convertirse en “una referencia cultural del país”. El director le atribuye buena parte del mérito a la canción, estrechamente ligada a la vida cultural uruguaya, aunque también define a todos los participantes y artistas como “canales de energía por donde pasan un montón de cosas”.

Coro Nacional del Sodre. Foto: Ignacio Sánchez.

“Fue una obra que disfrutamos mucho de ensayar, montar y mostrar. Es una energía que termina traspasando las pantallas”, explica.

Mederos recuerda la emoción de ese momento y cómo, una vez terminada la presentación, llegaron las felicitaciones, antes de tomar dimensión del alcance que tendría la versión de “Botija de mi país”. “Cuando todo termina, uno se despoja de ese vértigo y recibe el aluvión de la felicitación, del abrazo contenedor, de recoger el fruto del trabajo hecho. Así nos fuimos a casa: con el regocijo del trabajo hecho”, concluye.