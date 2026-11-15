Video: el papa León XIV ingresó a la cabina de mando del helicóptero que lo trasladaba en Perú

El papa León XIV se encuentra este domingo 15 de noviembre en su penúltimo día de recorrido por Perú, durante su gira por América del Sur. Durante uno de los varios traslados aéreos que debió hacer en esta jornada, el sumo pontífice vivió un momento que quedó para el recuerdo.

Durante un vuelo en helicóptero hacia Santa Cruz, el papa tuvo la oportunidad de ingresar a la cabina del piloto para acompañar a la tripulación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esa escena terminó siendo una de las imágenes más difundidas desde la llegada de Robert Prevost a nuestro continente.

El Santo Padre ocupó un asiento en plena cabina de mando, entre el piloto y el copiloto, en un trayecto que la propia FAP calificó como un recuerdo imborrable al surcar el cielo peruano.

En su mensaje oficial tras el traslado, la Fuerza Aérea del Perú destacó el significado histórico de haber transportado al papa León XIV, resaltando que “hay vuelos que trascienden el destino y dejan huellas para siempre”, de acuerdo con El Comercio de Perú (GDA).

El episodio se suma a los momentos más comentados de la agenda papal en territorio peruano, consolidando una imagen de proximidad humana y espiritual que ha generado miles de reacciones en redes sociales.

La jornada más exigente de la gira sudamericana para el papa León XIV

El papa León XIV está afrontando este domingo la jornada más exigente de su gira por América Latina: en un solo día debía asistir a cuatro ciudades de Perú, al haber desayunado en Chiclayo, luego liderar dos actos en Cusco, protagonizar otras dos actividades en Pucallpa por la tarde y finalmente llegar a Lima para cenar y dormir.

Papa León XIV en Cusco, Perú. Foto: Simone Risoluti/AFP.

La agenda del pontífice para esta jornada dominical incluye tres vuelos internos y cambios drásticos en las condiciones climáticas. Mientras que Cusco, la antigua capital del Imperio inca, se encuentra a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, en la amazónica Pucallpa las temperaturas pueden acercarse a los 35 grados centígrados.

Con información de El Comercio/GDA y EFE