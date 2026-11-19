La aerolínea Latam compartió en las últimas horas un registro inédito de la visita del papa León XIV en el que se ve al pontífice en la cabina del avión que lo trasladó de Perú a Roma, al término de su gira sudamericana.

En las imágenes, el papa conversa con la tripulación mientras le explican cómo funciona la cabina. Además, se ríe y cuenta algunas anécdotas.

“Quería conversar con la tripulación y agradecerles por el viaje. Uno de esos momentos espontáneos que quedarán para siempre en la memoria de todo nuestro equipo”, señaló la cuenta de Latam Airlines Perú al compartir el video.

Papa recordó sus años de misión en Perú y pidió combatir la injusticia

El papa León XIV evocó este jueves sus años de servicio misionero en Perú para destacar el papel de la Iglesia y de organizaciones como Cáritas en el apoyo a los más desfavorecidos en contextos de marginación y pobreza, y les pidió "no perder el valor" para combatir la injusticia.

Durante una audiencia celebrada este jueves en el Palacio Apostólico con motivo del encuentro promovido por Cáritas Internationalis, el pontífice agradeció la labor que realizan en los lugares más remotos del mundo y evocó su propia experiencia en Latinoamérica.

"Durante mis muchos años de servicio misionero en Perú, pude presenciar de primera mano cómo la Iglesia está presente en contextos donde la marginación y la pobreza están extendidas, y el modo en que Cáritas y otras organizaciones trabajan por mejorar la sociedad", subrayó el papa.

Papa León XIV en la Plaza San Pedro. Foto: Ettore Ferrari/EFE.

León XIV recordó que estas organizaciones y sus voluntarios hacen frente "a la indiferencia" mediante su compromiso "de respetar y salvaguardar la dignidad otorgada por Dios a quienes son marginados de cualquier manera".

"Compartir el sufrimiento de personas que viven en contextos de conflicto y en sociedades fragmentadas, sostener a quienes experimentan la fragilidad de la pobreza y servir a los olvidados no siempre es fácil", admitió el pontífice.

El papa León XIV preside la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Foto: ETTORE FERRARI/EFE

Por ello, les exhortó: "No pierdan el valor de acompañar a estos hermanos y hermanas necesitados, de luchar contra la injusticia y de llevar esperanza. No pierdan la alegría de ser las manos de Dios e instrumentos de su paz".

Con información de Agencia EFE