El papa León XIV celebró este miércoles su audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano, tras volver este martes de su gira por Sudamérica. El sumo pontífice agradeció la "acogida calurosa y partícipe" que recibió en Uruguay, y aseguró que el objetivo de su visita en el país fue "anunciar al Señor" y "la importancia de la fe".

La gira también incluyó Argentina y Perú. A los tres países les deseó "paz, justicia y fraternidad". "Renuevo mi gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países que he visitado, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles que han participado en presencia o espiritualmente", señaló.

León XIV alzó a un "mini papa" en la plaza San Pedro

Otro momento que no pasó desapercibido en la trasmisión oficial de la celebración fue cuando el papa recorrió la plaza en el papamóvil. Allí, además de saludar a los fieles presentes y bendecir numerosos niños, le alcanzaron un bebé disfrazado de papa, que las redes sociales bautizaron rápidamente como "mini papa".

Pope Leo XIV meeting a mini-Pope at his General Audience this morning.



The cutest thing you will see all day. pic.twitter.com/uLMG3ZqiDO — Catholic Sat (@CatholicSat) November 18, 2026

El sumo pontífice lo tomó en brazos y lo cargó por unos segundos antes de devolvérselo a una mujer que estaba en la multitud.

Las palabras especiales del papa León XIV a Perú

El sumo pontífice señaló que su visita a Perú fue más larga porque tiene "una deuda particular de reconocimiento" hacia el país andino y recordó el legado de santo Toribio de Mogrovejo, santa Rosa de Lima, san Francisco Solano, san Martín de Porres y san Juan Macías. También dijo que había encontrado algunas víctimas de abuso.

León XIV se detuvo especialmente en su etapa en Chiclayo, la ciudad peruana en la que fue misionero y obispo.

El papa León XIV preside la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Foto: ETTORE FERRARI/EFE

"En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera; pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza", rememoró.

Y destacó el legado de los misioneros en Cusco o "pueblos ricos de cultura tradicional y heridos por injusticias y violencias" en la región amazónica.